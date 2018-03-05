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CHP'den BBP'ye seçim güvenliği ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan başkanlığındaki heyet, seçim güvenliğine yönelik BBP'yi ziyaret etti.

CHP'den BBP'ye seçim güvenliği ziyareti
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, siyasi partilerin seçim güvenliği konusunda ortak bir payda etrafında toplanması gerektiğini belirtti.

Tezcan'ın başkanlığındaki CHP heyeti, seçim güvenliğine yönelik Büyük Birlik Partisini (BBP) ziyaret etti. CHP heyetini, BBP Genel Merkezinde Genel Sekreter Üzeyir Tunç ve Genel Başkan Yardımcıları Ali Keser ile Samet Bağcı karşıladı.

 

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tezcan, Cuma günü başlattıkları ziyaret kapsamında bugün Büyük Birlik Partisini ziyaret ettiklerini söyledi.



Parti yetkilileriyle uzun ve güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Tezcan, TBMM Anayasa Komisyonunun gündemindeki yasa teklifinin seçim güvenliğine ilişkin görüşlerini aktardıklarını ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Tezcan, şöyle konuştu:

"Hafta boyunca komisyon çalışmalarına devam ederken yine bizim taşımamız gereken kendilerinin düşünceleri, önerileri olursa onları da alarak parlamentoda bu çalışmayı sürdüreceğiz. Önemli olanın seçim güvenliği olduğunu ve seçim güvenliği çerçevesinde siyasi partilerin seçimlerde tercihlerini nereden yana kullanırlarsa kullansınlar ortak bir payda etrafında toparlanabilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizi paylaştık, görüş alışverişinde bulunduk. Verimli bir toplantı ve sohbet oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz."
 

"BARAJIN SIFIRLANMASINI SAVUNUYORUZ"


BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ise Meclis gündeminde yer alan teklife ilişkin hem CHP'nin görüşlerini aldıklarını hem de kendi görüşlerini aktarma imkanı bulduklarını vurguladı.



Meclis gündeminde yer alan teklifi desteklediklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi bugüne kadar yönetimde istikrarı, temsilde adaleti savunan bir parti olmuştur. Bugün de aynı kanaatte olan, 25 yıl önce ne söylemişse bugün de aynı şeyleri söyleyen bir parti, harekettir. Bu çerçevede baktığımızda, eksiği olabilir ama uyum yasalarıyla ilgili yeniden bir düzenleme, yeni bir paket daha geleceğini biliyoruz. Bununla ilgili bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek veriyoruz. Barajın sıfırlanmasını temsilde adalet adına sonuna kadar savunan bir hareketiz. Bugün de aynı şeyleri istiyoruz."

Tunç, baraj sorunun seçim ittifakı yoluyla çözüldüğünü gördüklerini vurgulayarak, hazine yardımının ittifak içinde ya da dışında netleştirilerek bir noktaya getirilmesi gerektiğini de bildirdi.

Ziyarette CHP heyetinde, Tezcan'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da yer aldı.


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