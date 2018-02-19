CHP'den çocuklara cinsel istismar için araştırma önergesi



BAKANLIK MÜDAHİL OLMALI

Serap Belovacıklı

ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneğinin "2016 Çocuk İstismarı Raporu"nda, son 10 yılda çocuk istismarı vakalarının yüzde 700 arttığının belirtildiği kaydedildi.Gerekçede, çocukların cinsel istismardan, tecavüzden ve her türlü sapkınlıktan etkin olarak korunması, bu konuda yasal mevzuatın ayrıntılı biçimde düzenlenmesi gerektiği bildirildi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, çocuğun cinsel istismarını önleme konusuna aktif ve etkin bir biçimde müdahil olması gerektiği vurgulanan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:"Türk Ceza Kanunu'nda yer alan yükümlülüklerin ve kanuni düzenlemelerin, istismar vakalarına göre en uygun şekilde öğrenilmesi için çocuklarla buluşan meslek gruplarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurumları ile iş birliği yaparak, aileleri ve öğretmenleri bilgilendirmeli, eğitim programları geliştirmeli, broşür, afiş, kitapçıklar bastırarak dağıtmalıdır.Çocuk istismarı ilgili aile eğitim seminerleri düzenlenmelidir. İstismar yargılamalarında takdiri indirimlerin uygulanmasının önüne geçilmeli, yargılama neticesinde başlayan infaz aşamasında koşullu salıverilme uygulamasının değiştirilmesi gerekmektedir.Çocuklarımızın cinsel istismara uğramasının önüne geçilmesi, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, çocuklara cinsel istismarda bulunanlara takdir indirimi uygulanmaması ve verilen cezaların caydırıcılığının artırılması hususunda etkili önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz. "AA