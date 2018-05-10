15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan 15 vekil geri dönüyor

CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan ve bu partinin TBMM’de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekilinin, bugün yeniden CHP’ye döneceği öğrenildi.

CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan 15 vekil geri dönüyor
Yüksek Seçim Kurulu’nun İYİ Parti’nin seçimlere katılması konusunda geciken kararı üzerine, CHP’den 15 milletvekili 22 Nisan’da partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı. 15 milletvekilinin bugün Meclis’te düzenlenecek basın açıklamasıyla CHP’ye geri dönmeleri bekleniyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre CHP’ye dönecek 15 milletvekillinin seçilecek yerden CHP’den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.


MİLLETVEKİLLERİ ŞUNLAR:


Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara ), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Aydın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde), Ünal Demirtaş (Zonguldak).

15 milletvekilinin İYİ Parti’den istifa etmesi durumunda Meclis’te İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 6’ya düşecek ve grup kurma hakkını kaybedecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

15 milletvekili CHP'ye dönüyor

15 milletvekili CHP'ye dönüyor
100 bin imzada kapanış rakamları belli oldu! Kim, ne kadar oy aldı?

100 bin imzada kapanış rakamları belli oldu! Kim, ne kadar oy aldı?
Pizza siparişi yakalattı: 131 gün sonra gözaltına alındı

Pizza siparişi yakalattı: 131 gün sonra gözaltına alındı
Denizli'de tacizci öğretmen

Denizli'de tacizci öğretmen
Atatürk'ün üzerindeki tozu silen asker duygulandırdı

Atatürk'ün üzerindeki tozu silen asker duygulandırdı
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatından şike kumpası itirafları

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatından şike kumpası itirafları
Survivor 67. bölüm fragmanı

Survivor 67. bölüm fragmanı
Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret edecek

Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret edecek
Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu
Ankara'da aranan 1770 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da aranan 1770 şüpheli gözaltına alındı