CHP Edirne Milletvekili Bircan beyin kanaması geçirdi

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirildi.

Kentte çalışmalarını sürdüren Bircan'ın aniden fenalaşması üzerine Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Yapılan ilk müdahalede beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Bircan, ameliyata alındı.

AMELİYAT EDİLDİ

Olayın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve Grup Başkanvekili Engin Altay ile Ankara Milletvekili Murat Emir'i Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında bulunduğu Iğdır'da beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın tedavisi için Erzurum'dan Iğdır'a alanında uzman cerrah ve sağlık ekibi gönderildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları sebebiyle geldiği Iğdır'da beyin kanaması geçiren Milletvekili Erdin Bircan'ın kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındığını belirtti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ ise Bircan'ın Iğdır'a dün akşam geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bircan kente dün akşam geldi, sohbet ettik ve ben yanından ayrıldım o otele geçti. Sabah 10.55'te aradılar 'milletvekilimizin durumu ciddi' dediler, geldiğimde ambulans gelmişti hemen hastaneye kaldırdık. Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmiş. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız hemen ameliyata aldı, kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu iyi."

STABİL DURUMDA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Iğdır'da beyin kanaması geçiren Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Erdin Bircan Bey ile ilgili tıbbın yapabileceği her şey yapılmış. Bir ameliyat geçirdi, o kanamalı bölge temizlendi. Durumu iyi görünüyor yani bir kanama yok, hasta stabil durumda." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir doktor milletvekiliyle hastaneye hareket etme talimatı verdiğini ifade eden Altay, şöyle devam etti:

"Hastane başhekimimiz İlhan başta olmak üzere Iğdır Vali Vekili Kemal Duru'ya çok teşekkür ediyorum. Erdin Bircan Bey ile ilgili tıbbın yapabileceği her şey yapılmış. Bir ameliyat geçirdi, o kanamalı bölge temizlendi. Durumu iyi görünüyor yani bir kanama yok, hasta stabil durumda."

Altay, Bircan'ın tedavisinin Ankara'da sürdürüleceğine işaret ederek, "Her şeye rağmen tedbir bakımından hocalarımız uygun görürse ki gördüklerini de beyan ettiler, Erdin Bey'i Ankara'ya sevk edeceğiz, götüreceğiz. Sağlık Bakanlığı'na da teşekkür ediyorum, gerekli katkıları sunuyor. Sanırım bir ambulans uçak gelecek bununla götürülecek ve Ankara'da tedavisine devam edilecek." dedi.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Milletvekili Bircan, ambulansla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle kente gönderilen ambulans uçağa konulan Bircan, Ankara'ya gönderildi.

Tedavisi Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nin yoğun bakım/reanimasyon bölümünde südürülecek Bircan'a, sevki esnasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP heyetinin yanı sıra doktorlar ile sağlık görevlileri eşlik etti.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada ise Bircan'ın Ankara'ya nakledildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanımız Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yakından takip ettiği olayda uzman hekimlerimizce Bircan’a gerekli tüm müdahaleler yapılmış ve daha sonra ambulans uçak ile Ankara İbni Sina Hastanesine nakli sağlanmıştır."

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonla görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ayrıca, Erdin Bircan'ın eşi Bahriye Bircan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'nun, Bircan'ın rahatsızlığı üzerine Iğdır'a giden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan bilgi almayı sürdürdüğü belirtildi.

AA