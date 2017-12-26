CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan KHK düzenlemesine tepki

Serap Belovacıklı

, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (KHK) 121. maddesiyle ilgili tartışmalara değinerek şunları söyledi:"Türkiye, son yayınlanan KHK ile uluslararası toplumda tekrar tartışılır hale gelmiştir. Paramiliter güçler mi oluşturmak istiyorlar? Muhaliflere dönük suikast mi planlanıyor? Neden bu yola başvuruluyor? Meşru mekanizmaların dışındaki silahlı kuvvetlerin, suistimal edilen olaylara karıştığını biliyoruz.Türkiye'de, bütçede meşru bir şekilde ödeneği konmamış silahlı unsurlar var mıdır? Neyi korumak istiyorlar? Bu maddede ucu açık bir yazım var. Devletin meşru organları, güçleri, kurum ve kuruluşları yetmiyor mu ki böyle bir yola müracaat ediyorlar?Hukuk devletinde ödeneği açıkça bütçede yazılmamış paramiliter yapılar barındırılamaz. Bu konuda hükümetin açıklama yapması gerekir.Bir soru üzerine, "Meşru polise, orduya ne hacet? Dağıtalım silahları, millet birbirini öldürsün, boğazlasın. Siyasi suikastler olsun, kan gövdeyi götürsün. Bunu mu istiyorlar?" diye soran Yılmaz, "Irak'ta meşru bir ordu vardı ama onun dışında paramiliter güçler yaratıldı. Irak'ta, Afganistan'da cinayetler işlendi. Bugün bu düzenlemeyi savunan kim varsa yarın en büyük darbeyi onlar yiyecektir." değerlendirmesini yaptı.Öztürk Yılmaz, bu düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğini öne sürerek, "Böyle bir rezalet olamaz. Bu düzenleme, Türk toplumunu iç savaşa sürükleme tezgahıdır. Bu düzenleme, hiç kimseye hizmet etmez, herkesi hedef alır." ifadesini kullandı.