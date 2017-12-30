CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lilere çok sert çıktı

"BİR MİLİM BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

"GECE YARISI HAKİM DEĞİŞTİRİYORLAR"

"BİZ 2 BİN LİRA VERECEĞİZ"



"DERHAL İSTİFA ETSİN"

Serap Belovacıklı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Adana il kongresinde konuştu. Kılıçdaroğlu parti içinde yaşanan çekişmelere değindi, "Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım' derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönenlerin hiç birisi bu partide bir yere gelmeyecektir" dedi.Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin çiftçisinin sanayicisinin esnafın düşünmesi lazım. Bir 2002’ye baksınlar bir 2017’ye baksınlar. Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım.15 Temmuz darbe girişimine hep beraber karşı çıktık. Niye karşı çıktık? Demokrasiyi yok ettikleri için. Şehitlerimize de gazilerimize de çok şey borçluyuz. 20 Temmuz’da OHAL ilan edildi bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile falan mücadele ettiği yok. Bugün Türkiye’de hiçkimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur.Size söz veriyorum bir milim bile geri adım atmayacağız. Sadece siz değil sizin feriştahınız gelse bize bir milim adım geri adım attıramayacak. Bu ülkenin mazlumlarının hakkını hukukunu adaletini kim savunacak? Açlıktan ölen bebeğin hakkını kim savunacak?Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz cesaretin yoktur.Asgari ücret açıklandı bin 404 liraydı bin 603 liraya çıktı. Dedik ki iki bin lira olsun. Madem yüzde 11 büyüme var bu verdiğin rakam nedir? 3 çocuklu evli bir inanın eline geçecek para bin 709 lira. Ankara’daki beylerin vicdanına sesleniyorum bin 709 lirayla siz geçinebiliyor musunuz? Arabaya uçağa para vermiyorsunuz. Emin olun bu Ankara’da oturanlarda vicdan yok vicdan. Biz asgari ücretliye net iki bin lira vereceğiz.Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım' derse derhal CHP'den istifa etsin. Memleket hangi halde ben ne olacağım arayışı içindeler. Ben ne olacağım diyenler varsa gitsinler o partiye. Biz ne olacağız? Bizim mücadelemiz işçinin mücadelesidir, gazetecinin, hapisteki milletvekillerinin mücadelesidir. Ben ne olacağım, hangi listeye geleceğim? Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönenlerin hiç birisi bu partide bir yere gelmeyecektir. Zaten kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin her telden konuştuğu değil herkesin Türkiye'nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapcağız ve herkes aynı dili konuşacak.