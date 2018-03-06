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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu. Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik boyunca oldukça kilo kaybettiği görüldü.

06 Mart 2018, Salı 11:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu
15 Eylül 2017 tarihinde Sivas’a gelerek acemi birliğini yaptığı 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu.


Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerlik süresince oldukça kilo verdiği gözlendi. 

Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası’ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu’nun, öğle saatlerinde uçakla Sivas’tan ayrılacağı bildirildi.


Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık’ta babası Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti. 

Kerem Kılıçdaroğlu böyle yemin etmişti:


KEMAL KILIÇDAROĞLU DA TÖRENE KATILMIŞTI


Kerem Kılıçdaroğlu ve binlerce askerin yemin törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan da katılmıştı.



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