CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu

Kerem Kılıçdaroğlu böyle yemin etmişti:



KEMAL KILIÇDAROĞLU DA TÖRENE KATILMIŞTI

Serap Belovacıklı

15 Eylül 2017 tarihinde Sivas’a gelerek acemi birliğini yaptığı 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na teslim olan,, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu.Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası’ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu’nun, öğle saatlerinde uçakla Sivas’tan ayrılacağı bildirildi.Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık’ta babası Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti.Kerem Kılıçdaroğlu ve binlerce askerin yemin törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan da katılmıştı.