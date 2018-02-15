CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taburcu oldu! İşte ilk fotoğraf



TABURCU OLDU



BAŞBAKAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Serap Belovacıklı

CHP'den yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir" denildi.Kılıçdaroğlu saat 15.30 civarında taburcu oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu'nun hastaneden ayrılmasının ardından, "Korkacak bir durum yok. Kendisi küçük bir cerrahi operasyon geçirip taburcu oldu. Kısa bir süre istirahat edecek. Çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Eminim Salı günü kürsüde göreceksiniz" dedi.Başbakan Binali Yıldırım da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.