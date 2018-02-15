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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taburcu oldu! İşte ilk fotoğraf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idrar yolları sorunu nedeniyle operasyon geçirdi. Kılıçdaroğlu saat 15.30 civarında taburcu oldu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Kısa bir süre istirahat edecek. Çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz" dedi.

15 Şubat 2018, Perşembe 16:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taburcu oldu! İşte ilk fotoğraf
CHP'den yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir" denildi. 


TABURCU OLDU


Kılıçdaroğlu saat 15.30 civarında taburcu oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu'nun hastaneden ayrılmasının ardından, "Korkacak bir durum yok. Kendisi küçük bir cerrahi operasyon geçirip taburcu oldu. Kısa bir süre istirahat edecek. Çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Eminim Salı günü kürsüde göreceksiniz" dedi.


BAŞBAKAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU


Başbakan Binali Yıldırım da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 


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