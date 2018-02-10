CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'de



İNÖNÜ'NÜN KABRİNE ZİYARET



PM TOPLANDI

Serap Belovacıklı

Ankara Spor Salonu'nda geçen hafta sonu düzenlenen CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda 60 kişilik PM ile 15 kişiden oluşan YDK üyeleri de belirlendi.Yeni oluşan PM, tüzük gereği bugün toplantıya çağrıldı.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde yeni seçilen PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.Daha sonra Anıtkabir özel defterin imzalanması için Misakı Milli Kulesi'ne geçildi. Kılıçdaroğlu, burada Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:"Sayın Genel Başkanım, Aziz Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36'ncı Olağan Kurultayında seçilen yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle huzurundayız. Partimizin ilk kurultayı kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nden günümüze fikirlerin yolumuzu aydınlatıyor, demokrasi mücadelemize güç ve cesaret veriyor. Devrimlerinin savunucusu olarak bizler ülkemize tam demokrasiyi, eksiksiz bir adaleti ve tüm vatandaşlarımızı kuşatan huzuru hakim kılmakta kararlıyız.Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 36'ncı Olağan Kurultayı'nda delegelerimizin özgür iradesi ile seçilmiş yeni yönetim kadroları olarak bizler, aziz hatıran önünde saygı ile eğiliyoruz."Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti daha sonra, Türkiye'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti.Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Anıtkabir'i ziyaret için gelenlerle sohbet etti, öz çekim yaptı.Kılıçdaroğlu daha sonra PM toplantısına başkanlık etmek için genel merkeze geçti.Kılıçdaroğlu'nun PM içinden belirleyeceği yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini ise yarın veya pazartesi günü belirlemesi bekleniyor.AA