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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip Ömer Faruk Eminağaoğlu

Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Daha önce de Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı için adaylıklarını açıklamıştı

25 Ocak 2018, Perşembe 14:17
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip Ömer Faruk Eminağaoğlu
Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Eminağaoğlu, 29 Ocak tarihinde Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında adaylığını duyuracak.

Eminağaoğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Pazartesi günü açıklama yapacağım. Adayım" dedi.

Eminağaoğlu, 'Yeterli imzayı toplayabilecek misiniz?' sorusu üzerine "Yeterli koşullar oluşacaktır. Pazartesi günü bunları da açıklayacağım. CHP'nin programı doğrultusunda etkin şekilde hareket etmesi için CHP'yi ayağa kaldırmak ve ayağa kalkmış CHP ile Türkiye'yi yaşadığı sorunlardan kurtarmak için aday olacağım" diye konuştu. 

Son Dakika...Ümit Kocasakal'ın ardından Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığına aday olduSon Dakika...Ümit Kocasakal'ın ardından Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığına aday oldu
 

EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?


1967 yılında Artvin'de doğmuş, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay'da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yapmıştır. Halen Ankara'da avukatlık yapmaktadır.

7 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olmuştur. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle yargıçlık görevi ve Yargıçlar Sendikası başkanlığından ayrılmıştır.

Kendi ilinde önseçim yapılmaması kararı alınması ve diğer yöntemlerle de aday gösterilmemesi nedeniyle milletvekili adayı olamamış, seçimler nedeniyle ayrıldığı için yargıçlık mesleğine geri dönememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir.

AYSEL ALP / HÜRRİYET


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