CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

ACILI AİLEYE TAZİYELERİNİ İLETTİ

AFRİN'DE ŞEHİT OLMUŞTU

Şehit Oğuz Kaan Usta'nın adı eşinin görev yaptığı okula verildi

Musa Özalkan'ın ardından Afrin'de ikinci şehit! Oğuz Kaan Usta kimdir?

Mehmet Nuri Turan

Kılıçdaroğlu, İstanbul dönüşü Usta'nın Çankaya ilçesi Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki babaevine gitti.Aynı sokaktaki Dulkadirli Köyleri Kırşehirliler Dayanışma ve Kültür Derneği'nde taziyeleri kabul eden şehidin ailesi ile görüşen Kılıçdaroğlu, şehidin babası Canpolat Usta ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı Afrin'de yürütülen harekatın dördüncü gününde şehit olmuştu.AA