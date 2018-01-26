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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi

26 Ocak 2018, Cuma 22:29
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu, İstanbul dönüşü Usta'nın Çankaya ilçesi Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

ACILI AİLEYE TAZİYELERİNİ İLETTİ


Aynı sokaktaki Dulkadirli Köyleri Kırşehirliler Dayanışma ve Kültür Derneği'nde taziyeleri kabul eden şehidin ailesi ile görüşen Kılıçdaroğlu, şehidin babası Canpolat Usta ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.

AFRİN'DE ŞEHİT OLMUŞTU


Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı Afrin'de yürütülen harekatın dördüncü gününde şehit olmuştu.

AA

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