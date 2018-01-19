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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Almanya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir programa katılmak ve tedavi gören partisinin eski genel başkanı Baykal'ı ziyaret etmek üzere yarın Almanya'ya gidiyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Almanya'ya gidiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir programa katılmak ve tedavi gören partisinin eski genel başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etmek üzere yarın Almanya'ya gidiyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, yarın Almanya'nın Köln kentinde "56 Yıllık Göçün Öyküsü - Bizim Hikayemiz Belgeseli Gala Programı"na katılacak.

Geceyi Köln'de geçirecek Kılıçdaroğlu, pazar günü ise Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde tedavi gören Baykal'ı ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu'nun aynı gün gece saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.


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