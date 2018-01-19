CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın Almanya'ya gidiyor

Serap Belovacıklı

, bir programa katılmak ve tedavi gören partisinin eski genel başkanı'ı ziyaret etmek üzere yarın Almanya'ya gidiyor.Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, yarın Almanya'nın Köln kentinde "56 Yıllık Göçün Öyküsü - Bizim Hikayemiz Belgeseli Gala Programı"na katılacak.Geceyi Köln'de geçirecek Kılıçdaroğlu, pazar günü ise Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde tedavi gören Baykal'ı ziyaret edecek.Kılıçdaroğlu'nun aynı gün gece saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.