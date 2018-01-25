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CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Muharrem İnce'ye Tekin Bingöl'den man kafa yanıtı

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "kendime man kafa dedirtmezdim" diye eleştirmişti. İnce'ye yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'den geldi. Bingöl, "Daha dikkatli bir dil kullanması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Muharrem İnce'ye Tekin Bingöl'den man kafa yanıtı
CHP kongrelerinin diğer partilerden farklı olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Bingöl, "Olağan kurultayda, tüzüğümüz çarşaf listeyi öngörüyor. Ancak ilçe ve il kongrelerinde olduğu gibi kurultayda da kurultay delegelerinin kararı farklı olursa bu karar geçerli olur. Bizim böyle bir talebimiz yok. Ama irade tamamen kurultay delegelerinin iradesi" dedi.


"DAHA DİKKATLİ BİR DİL KULLANMAKTA FAYDA VAR"


Muharrem İnce'nin 'Man kafa' eleştirilerine ilişkin bir soru üzerine Bingöl, "Partiyi ve partili arkadaşları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyoruz. Sayın İnce deneyimli bir arkadaşımız aday olması en doğal hakkı. Daha dikkatli dil kullanmakta fayda var" dedi.


REYHANLI'YA ATILAN ROKET


Reyhanlı'ya atılan rokete ilişkin bir soru üzerine Bingöl, "Farklı söylemler olabilir ama devletin resmi yetkililerinin vereceği bilgiler bizim için esastır" dedi.

Bazı akademisyen ve sanatçıların Afrin operasyonunun durdurulması için imza toplamalarını değerlendirmesi istenen Bingöl, "Akademisyen ve sanatçılar ilk kez böyle bir girişimde bulunmuyorlar. Toplumun en dinamik kesimleridir. Çok doğal karşılamak lazım kendi takdirleri. Hiç kimseyi düşüncelerinden dolayı farklı bir anlayış ile değerlendirmemek, saygı duymak gerekir" ifadelerini kullandı. 


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