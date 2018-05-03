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CHP grubu yarın saat 09:30'da basına kapalı olarak toplanıyor

CHP Grubu yarın saat 09:30'da Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda basına kapalı olarak toplanacak

03 Mayıs 2018, Perşembe 11:16
CHP grubu yarın saat 09:30'da basına kapalı olarak toplanıyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı belli oluyor. CHP grubu yarın sabah 09.30'da cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanacak.


KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER


Cumhuriyet Halk Partisi'nde İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve Abdüllatif Şener isimleri kulislerde konuşuluyor.


ADAY YARIN AÇIKLANACAK


Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek grup toplantısı öncesi Muharrem İnce ismi ön plana çıkmaya başladı. Parti kulislerinden öğrenilen bilgiye göre, İnce'nin aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP Sözcüsü Tezcan daha önce yaptığı açıklamada, 4 Mayıs Cuma Günü cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını belirtmişti.


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