CHP grubu yarın saat 09:30'da basına kapalı olarak toplanıyor



KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER



ADAY YARIN AÇIKLANACAK

Adem Özdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı belli oluyor. CHP grubu yarın sabah 09.30'da cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanacak.Cumhuriyet Halk Partisi'nde İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve Abdüllatif Şener isimleri kulislerde konuşuluyor.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek grup toplantısı öncesi Muharrem İnce ismi ön plana çıkmaya başladı. Parti kulislerinden öğrenilen bilgiye göre, İnce'nin aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP Sözcüsü Tezcan daha önce yaptığı açıklamada, 4 Mayıs Cuma Günü cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını belirtmişti.