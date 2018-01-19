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CHP Grup Başkanvekili Özel, Milli Mutabakat Komisyonu için TBMM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Özel, Milli Mutabakat Komisyonunun, TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda toplandığını anımsatarak, TBMM Başkanlığına, "Toplantı salonunun müzakerelere açılması talebi hangi parti grubundan gelmiştir" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Milli Mutabakat Komisyonu için TBMM'ye başvurdu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti ile MHP arasındaki dünkü toplantıyla ilgili TBMM Başkanlığına bir yazı yazdı.

AK Parti ile MHP arasında yürütülen seçim ittifakına ve uyum yasalarına ilişkin görüşmelerinin, TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda yapıldığını anımsatan Özel, bu salonda bugüne kadar TBMM faaliyetleri kapsamında, İçtüzük gereği tüm siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşen toplantılar ve kurumsal faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin toplantıların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özel, siyasi partilerin tümünü kapsamayan, birkaç siyasi partinin kendi aralarında yürüttükleri faaliyetlerin, bu partilerin genel merkezlerinde ya da TBMM'de bu partilere ayrılan alanlarda gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu ve TBMM Genel Sekreterlik Toplantı Salonu gibi TBMM'nin kurumsal kimliğini temsil eden alanlar siyasi partilerin faaliyetlerine açılmadıklarından dolayı yeni Halkla İlişkiler binasında milletvekillerinin kullanımına açık toplantı salonları yapılarak bu ihtiyacın giderilmesi amaçlanmıştır.

TBMM yerleşkesindeki alanların kullanımı konusundaki kuralların uygulanmamasının bu konuda bir karmaşa ortaya çıkaracağına kuşku yoktur. Bu bağlamda adı geçen toplantı salonunun iki siyasi parti arasında yürütülen müzakerelere açılması talebi hangi siyasi parti grubundan gelmiştir ve söz konusu talep hangi gerekçelerle makamınızca karşılanmıştır sorularının yanıtlanması gerektiği düşünülmektedir. Söz konusu toplantı salonunun iki parti arasındaki müzakerelere tahsis edilmesi konusunda bilgi talep ediyorum."


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