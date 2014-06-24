CHP hangi eski hakemi kadrosuna katmaya çalışıyor?

CHP'nin Ankara İl Başkanı Zeki Alçın, genel merkeze bir mektup göndererek olağanüstü kongre talebinde bulunmuştu. CHP yönetimi de, Ankara il yönetimini görevden alarak, kayyum atamış ve 29 Haziran'da olağanüstü il kongresinin yapılması kararı almıştı. Kongre, 29 Haziran pazar günü CHP Genel Merkezi'ndeki salonda yapılacak. 600 delegenin oy kullanacağı kongrede, CHP'nin Ankara yönetimi belirlenecek. İl başkanlığına adaylıkları konuşulan isimler şöyle:



Hüsrev Özkara, Ali Başkaraağaç, Ümit Erkol, Mustafa Salman Pakoğlu, Hamdi Fidan, Necati Yılmaz, Yaşar Tüzün, Ozan Vural ve Vedat Aydın.



Bu isimlere, bugün bir yenisi daha eklendi. Futbol hakemliği döneminde ünlenen Selçuk Dereli de, il başkanlığına aday olma kararı aldı. Çankaya Belediyesi Meclis Başkanvekili Dereli'nin, il başkanlığına seçilmesi durumunda, belediye yönetimindeki görevini bırakacağı belirtildi.



SELÇUK DERELİ KİMDİR?



Vikipedi'de yer alan bilgilere göre Dereli'nin özgeçmişi şöyle: "İlköğretimi Kahramanmaraş'ın Merkez Döngele Kasabasında, orta öğrenimini Mersin'de, Üniversite eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve spor bölümünde tamamlayarak, beden eğitimi öğretmeni olmuştur. İçelspor ve Mersin Camsporda futbol oynadı.



19 Eylül 1993 tarihinde, BAL liginde oynanan Mersin İdman Yurdu - Konyaspor maçıyla futbol hakemliğine başladı. Süper Lig hakemliğine Erzincan Bölgesinde yükseldi. Süper ligde yönettiği ilk maçı 26 Eylül 1999 tarihindeki Antalyaspor A.Ş. - Adanaspor A.Ş. maçıdır. Şimdi Ankara Bölgesi hakemidir. 2003 yılında FIFA hakemliğine başlamıştır. İki yıl UEFA'nın yetenekli hakem programına katılmış ve bitirmiştir. 23.12.2009 çarşamba günü kendi internet sitesinden yayınladığı yazıyla hakemliği bıraktığını söylemiştir. Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin başkanıdır." (Milliyet)