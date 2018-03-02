CHP heyeti İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti



GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA



İTTİFAK GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Serap Belovacıklı

, seçim güvenliğiyle ilgili bir heyet oluşturmuştu. Bu heyetin içinde yer alan isimler Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Özgür Öze, Lale Karabıyık ve Mehmet Bekaroğlu bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.Görüşmenin ardından iki partinin sözleri açıklamalarda bulundu.Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Bülent Tezcan, "Güzel bir çalışma yürüttük bundan sonra da devam edecek. Ele alınacak çalışmaları masaya yatırdık. Görüş alışverişimiz bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ittifak gündeminin görüşmede yer almadığını belirterek, gündemin seçim güvenliği olduğunu söyledi.Heyet daha sonra Saadet Partisi ve HDP ile de temasla gerçekleştirecek. CHP, bu temaslardan sonra AK Parti ve MHP ile de görüşecek ve seçim güvenliği kaygılarını onlara iletecek.