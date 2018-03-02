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CHP heyeti İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek'ten oluşan CHP heyeti İyi Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Meral Akşener ile seçim güvenliği konusunu görüştü.

 

02 Mart 2018, Cuma 11:21
CHP heyeti İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğiyle ilgili bir heyet oluşturmuştu. Bu heyetin içinde yer alan isimler Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Özgür Öze, Lale Karabıyık ve Mehmet Bekaroğlu bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.


CHP heyetinde bulunan 5 vekilin yanısıra CHP'den ayrılarak İyi Parti'ye geçen Aytun Çıray da görüşmede bulundu. 

Görüşmenin ardından iki partinin sözleri açıklamalarda bulundu.


GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA


Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Bülent Tezcan, "Güzel bir çalışma yürüttük bundan sonra da devam edecek. Ele alınacak çalışmaları masaya yatırdık. Görüş alışverişimiz bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.


İTTİFAK GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?


İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ittifak gündeminin görüşmede yer almadığını belirterek, gündemin seçim güvenliği olduğunu söyledi.

Heyet daha sonra Saadet Partisi ve HDP ile de temasla gerçekleştirecek. CHP, bu temaslardan sonra AK Parti ve MHP ile de görüşecek ve seçim güvenliği kaygılarını onlara iletecek. 


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