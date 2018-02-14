CHP İstanbul'da Yasemin Öney Cankurtaran'ı mı aday gösterecek?



İSTANBUL İÇİN YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN'IN ADI GEÇİYOR

CHP'nin 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan Yasemin Öney Cankurtaran, 2016'da Habertürk'e verdiği röportajda kendini "Göçmen bir ailenin kızıyım, eşim Karadenizli. Tipik bir Türkiyeliyim. Hacı kızıyım' cümleleriyle anlatmıştı.

İşte o röportajdan bazı bölümler:

"TİPİK TÜRKİYELİYİM"



"HACI KIZIYIM"

Serap Belovacıklı

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin İstanbul belediye başkanlığı için'ı, İzmir için de Kamil Okyay Sındır'ı düşündüğünü yazdı. Bayer'in "Zamlara karşı Türkler evde rakı üretimine geçti" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:"CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, CHP 36. Olağan Kurultayı’nda PM’yi oluştururken yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamasının sebebinin Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimler üzerinde yaptığı ‘hesap’ olduğu ortaya çıktı.CHP liderinin tavsiyesiyle Parti Meclisine aday olmayan bu iki isim,ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır idi. Cankurtaran’ın İstanbul, Sındır’ın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda değerlendirileceği kulislere yansıdı.Sındır’ın yaptığı basın açıklaması bunu teyit ederken, öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bir tarafı Rumelili olan Cankurtaran’ı geçen dönem MYK üyeliğinde yerel yönetimlere yönelik bir çok sosyal projede görevlendirerek bu sürece resmen ön hazırlık yaptığı da dikkat çekmişti. Tarım profesörü olan Sındır, bir dönem Bornova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra son seçimlerde parlamentoya girmişti."-Göçmen bir ailenin kızıyım, eşim Karadenizli. Tipik bir Türkiyeliyim. 8 şehir, 13 okuldan sonra Diyarbakır Lisesi’nden mezun oldum. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Türkiye birincisi olarak girdim. Çok iyi bir sermaye piyasası uzmanıyım. Terörle mücadele ve siyasi politikalarda algı yönetimi, terörün kaynakları, dinler tarihi üzerine yüksek lisans yaptım.Hacı kızıyım. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde özel öğrenci kontenjanından 4 yıl dinler tarihi okudum. Çok güzel Kuran-ı Kerim okurum. Bunun yanında son derece Batılı, Atatürkçü bir insanım. Çok iyi İngilizce de konuşurum. Kısaca eğitimli bir Anadolu kadınıyım. Bugün CHP’yi temsilen halkımızın önündeyim, emrindeyim.