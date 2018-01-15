CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu motosiklet tutkunu çıktı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu (Canan Kaftancıoğlu kimdir?)

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soruşturma (Canan Kaftancıoğlu kimdir?)



KAFTANCIOĞLU: DAİMA TERÖRÜ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLEDİM

Serap Belovacıklı

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları dikkatlerden kaçmadı. Kendisini bildiğimiz, tanıdığımız siyasetçi profilinin dışında tutmaya çalışan Kaftancıoğlu aynı zamanda bir motor tutkunu. Bir kızı bulunan Kaftancıoğlu'nun, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'yla birlikte sık sık motor kullanırken fotoğraflarını görmek mümkün.Kaftancıoğlu'nun Twitter'daki profil fotoğrafı da tıpkı eşi gibi motor kullanırken çekilen bir fotoğraf.Öte yandan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunuldu.Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı.CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, "PKK ve DHKP-C propagandası", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak", "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.Hakkında soruşturma açılanTwitter'dan açıklama yaptı.Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır.Gerek şahsım, gerek partimle ilgili karalama kampanyası yürüten herkesle yargı önünde hesaplaşacağım.