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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu motosiklet tutkunu çıktı

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi. Kaftancıoğlu 325 oyla, 318 oy alan rakibi Cemal Canpolat'ı geride bıraktı. Başkan seçilmesinin hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden terör propagandası yaptığı iddiası ile hakkında soruşturma açılan Kaftancığlu'nun motosiklet tutkunu olduğu ortaya çıktı. 

15 Ocak 2018, Pazartesi 10:11
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu motosiklet tutkunu çıktı
Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları dikkatlerden kaçmadı. Kendisini bildiğimiz, tanıdığımız siyasetçi profilinin dışında tutmaya çalışan Kaftancıoğlu aynı zamanda bir motor tutkunu. Bir kızı bulunan Kaftancıoğlu'nun, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'yla birlikte sık sık motor kullanırken fotoğraflarını görmek mümkün. 



Kaftancıoğlu'nun Twitter'daki profil fotoğrafı da tıpkı eşi gibi motor kullanırken çekilen bir fotoğraf.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu (Canan Kaftancıoğlu kimdir?)CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu (Canan Kaftancıoğlu kimdir?)

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI


Öte yandan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda terör propagandası yaptığı iddia edilerek ihbarda bulunuldu.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soruşturma (Canan Kaftancıoğlu kimdir?)CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na soruşturma (Canan Kaftancıoğlu kimdir?)

Söz konusu paylaşımları incelemeye alan başsavcılık, paylaşılan tweetleri tutanak altına alarak Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı.

CHP il Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, "PKK ve DHKP-C propagandası", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını aşağılamak", "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.


KAFTANCIOĞLU: DAİMA TERÖRÜ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLEDİM


Hakkında soruşturma açılan Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:



Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır.

 Gerek şahsım, gerek partimle ilgili karalama kampanyası yürüten herkesle yargı önünde hesaplaşacağım.


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