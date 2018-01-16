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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt!

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi, 'Yargı önünde hesaplaşacağım' dedi.

16 Ocak 2018, Salı 13:41
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında CHP'nin yeni il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında konuşmuş, Kaftancıoğlu'nun tweet'lerini partililere göstermiş, "İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia" demişti. Kaftancıoğlu bu açıklamaya sessiz kalmadı. Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi, Erdoğan'la yargı önünde hesaplaşacağını söyledi.

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Canan Kaftancıoğlu Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan şahsımı hedef almış olması benim açımdan çok memnuniyet verici olup, kendisine çok teşekkür ederim. Şahsımla ilgili yalan, yanlış iftira ve iddialarda bulunması, hedef göstermesi ise içinde bulunduğu durumun acziyetini göstermesi açısından manidardır. Şahsi ikballeri uğruna devlet ve devlet kurumlarının yalan dolanlarla bu derece itibarsızlaştırılmasına vesile olanlarla başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yargı önünde hesaplaşacağım. Son söz: Korkunun ecele faydası yoktur! Halkız, haklıyız, kazanacağız.


ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?


Biz bu bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını takip ederken şimdi İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia.(CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu)  Bu il başkanının geçmişine baktığımızda bir şey söylememize gerek kalmıyor kendi söyledikleri anlatıyor.

Her şey bir tarafa Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hale geldi? Gezi olayları sırasında çekilen o yüzünde maske elinde taş eylemci resmi ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını ispat ediyor. Provokasyonların her yerinde bu kişinin bulunduğu anlaşılıyor. 

Gezi olayları sırasında insanları, 'Ananı da al haydi Taksim’e' diyerek provokasyonların her yerinde bu kişinin bizzat bulunduğu anlaşılıyor. İşte bütün bunların öncesinde de CHP ile HDP’nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Hemen CHP’yi BDP’yi aynı yola girdiği için eleştiren gerzekler karşı saldırıya geçiriyor. 

Bu kişi Kürtler Gezi'de şunu yapmış, Kobani'de ne yapıyorsun diyerek yapılan ihanete ortak oluyordu. Bu olaylarda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için Yasin Börü ve 50'nin üzerinde insan şehit edilmişti. 15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakaret bırakmıyor, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Darbe gecesi yaşanan olayları nası anlatıyor? Bu CHP'nin nerede bulunduğunun da ifadesidir. "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi getirilir? İnandığınız Allahınız sizin de belanızı versin." diyor. Ey Kılıçdaroğlu kiminle yoldasın ortada işte. Bu kişinin İl Başkanı koltuğunda oturuyor olması çok düşündürücüdür. Bay Kemal sen de bundan sonra çok daha düşüneceksin. Eşi de adeta övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak hıza. Milletime saygım sebebiyle şahsıma anacığıma küfürleri burada söylemekten hicap duyacağım. Ben inanıyorum ki CHP'li kardeşlerim bu açıklamalardan sonra bu kafanın benzerini artık ruh ikizi oldukları HDP'sinin başına da musallat etmişlerdir. Demokrasinin renklerinden biri diyerek geçiştirebileceğimiz bu zihniyete ülkenin ve milletin geleceğinde söz sahibi yapıları teslim ederseniz oraları da batırırlar.


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