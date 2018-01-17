CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi

YEMEK FOTOĞRAFI



EYLEMCİ FOTOĞRAFI

'ANNESİNE KÜFREDİLEN GÖRSELİ PAYLAŞTIĞIM İÇİN ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLERİM'

Erdinç Şahin

oldu. Bugün devir teslim töreni vardı. Törende konuşan, "Seçildiği günden beri dışarda linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanındayız" dedi.Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, "39 ilçede ayağa kalkacağız bunu görüyorlar ve bu yüzden korkuyorlar. Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün İstanbul’da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar ve bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar" diye konuştu.Tören sonrası hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kaftancıoğlu, eşinin paylaştığı yemek fotoğrafıyla ilgili konuştu. Kaftancıoğlu, "Eşimin ne yediğine ne içtiğine karışmam kul hakkı yenilmediği sürece" dedi.Kaftancıoğlu, "Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çevrçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var.Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurt dışından bir arkadaşı.. Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum" diye konuştu.Kaftancıoğlu, eşi tarafından gönderilen eylemciye benzetilen tweete ise " Sevgili eşimle gayet neşeli sosyal medya atışmalarımız meşhurdur. Bu çirkin ötesi saldırının en güzel yanı, yarı yaşımda birine benzetilmiş olmam. Benim olmadığım gayet aşikar ve şakacı. Bundan medet umulan bir Türkiye siyaset iklimine gelmiş bulunuyoruz. Bu kişi kimdir nedir bilmiyorum. Bu kişinin teşhir edilerek haklarının da gasp edildiğine dikkat çekiyorum" şeklinde konuştu.Gezi ile ilgili olarak söylediğim her şeyin arkasındayım. Bir tanesi hariç. Gezi direnişi sayesinde hepiniz gibi ben de bir sürü sosyal medya paylaşımı yaptım. Orada gözümden kaçmış bir şey var. Hepimiz insanız, hepimiz hata yaparız.Orada yaptığım hatayı özür dileyerek paylaşmak istiyorum. Ben sayın Erdoğan'ın annesine küfür olan bir duvar yazısını da paylaşmışım. Bizim için anne olmak ve annelik kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi Erdoğan'ın annesine de bir şey dedirtmem.Sayın Erdoğan'dan özür dilerim. Ama anneleri de meydanlarda yuhalatmayalım, 'Ananı da al git' demeyelim.