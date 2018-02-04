CHP Kurultayı'nda çok sayıda kişi kumanyadan zehirlendi

KUMANYALAR 2 BİN KİŞİYE DAĞITILDI

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Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayın ikinci gününde, bazı partililer mide bulantısı yaşadı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki 112 Acil Servis ambulanslarına taşındı.112 Acil Servis ekipleri söz konusu şikayetlerle 100'den fazla kişiye müdahale ettiklerini belirttiler. Durumu ciddi olanlar başta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.Zehirlenmelerin içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı tahmin edilirken, Kurultayın Divan Başkanlığı'nca yapılan anonsta rahatsızlananların salonun dışındaki ambulanslara gitmeleri istendi.Bu arada, söz konusu kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.AA