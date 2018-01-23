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CHP kurultayına 10 bin kişi davet edildi

CHP'nin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultay'a 10 binin üzerinde kişi davet edildi.

CHP kurultayına 10 bin kişi davet edildi
CHP'nin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultay'a, 10 binin üzerinde kişi davet edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, anamuhalefet partisi, Ankara Spor Salonu'nda yapacağı "adalet ve cesaret" ana temalı büyük kurultay için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Ses, ışık ve sahneyle ilgili çalışmaların sürdüğü salonun orta bölümüne, bin 266 delegenin oturması için yer ayrıldı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, CHP'nin bugüne kadarki genel başkanlarının fotoğraflarının asıldığı salonda, partililere Türk bayrağı ve parti flamaları dağıtılacak.

Ağırlıklı olarak mavi rengin kullanılacağı kurultayı, yaklaşık bin basın mensubunun izlemesi bekleniyor. Bu kapsamda, basın mensuplarının çalışması için geniş bir yer ayıran CHP, kullanılacak teknik ekipman için de her türlü altyapıyı hazırladı.

Kurultaya, sanatçılardan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, büyükelçilerden eski siyasilere kadar 10 binin üzerinde kişi davet edildi. Davet gönderilenler arasında bazı sürpriz isimlerin de olduğu belirtildi.
 

İŞİTME ENGELLİLER DE DÜŞÜNÜLDÜ


CHP'nin "iktidara hazırlık kurultayı" olarak gördüğü kurultayda, engelliler de unutulmadı. Kurultayda konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrilecek.

Farklı ülkelerden çok sayıda temsilcinin katılımının beklendiği kurultayda, İngilizce tercüme de yapılacak.

Delegelerin Ankara'ya gelişinden konaklamasına kadar gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan CHP, dört otelle anlaşma yaptı.


10 BİN KUMANYA


Genel Başkan ve Parti Meclisinin (PM) belirleneceği, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen kurultay için yaklaşık 10 bin kumanya hazırlandı.

Yaklaşık 600 polis, 200 özel güvenlik görevlisi ve 200 partilinin kurultayın güvenliği için görev alacağı salonda, il ve ilçe başkanlıklarından belirlenen gençler de çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasında görev yapacak.


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