CHP kurultayında mükerrer imza krizi

Son dakika! Mükerrer imza tartışmalarına Muharrem İnce'den ilk açıklama

DİVAN'DAN AÇIKLAMA



CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşar Can

166 delegenin imzasıyla genel başkanlık için aday oldu. Ancakyaptığı incelemede iki delegenin imzasını geri çektiğini, 49 delegenin de mükerrer imza attığını belirlendi. Ancak daha sonra yapılan incelemenin ardından Muharrem İnce'nin adaylığı kesinleşti.Habertürk TV'ye konuşan, "İmza ile ilgili bir sıkıntım yok. Bu iddialara şaşkınım. Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. Algı operasyonu yapılıyor. Ortalığı bulandırıp algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Benim baskı yapacak gücüm yok. Yürekleri varsa sorsunlar. Benim seçimi alacağımı görüp algı operasyonu yapmak istiyorlar. Türkiye'de kirlenen siyasetten CHP de payını alıyor. 700 imzayla ben kazanacağım. Bu arkadaşların telaş içinde olmalarını anlıyorum. Yarın seçilemeyecekler. Kendi yeteneklerini güvenmiyorlar. Böyle bir durum söz konusu bile değildir. Medyanın da alet olmamasını istiyorum. Kuşkuları varsa toplasınlar delegeleri sorsunlar. Ben gayet rahatım. Hiç merak etmeyin 700 civarında bir oyla Genel Başkan olacağım. Olay gayet net. Biraz sonra adaylıklar açıklandığında hesabını sormanızı istiyorum" dedi.Konuşma yaptığı saatte İnce'nin adaylığı netleşmemişti. Şu anda da aday değil. Sayın İnce'nin şu anda 114 imzası var. 165 imza verilmiş 2 tanesi geri çekimiş. 49 imza mükerrer. 49 delege hem Kılıçdaroğlu'na hem İnce'ye vermiş. Divan 49 delegenin adını okuyacak onları tercihe davet edecek.127'yi bulan aday olacak. Sayın Genel Başkanımızın şöyle bir tutumu var; Sayın İnce'nin yarışa girememesini uygun bulmuyor. 49 delegenin imzası Muharrem İnce'ye sayılsın diye Divan'a talepte bulundu Sayın Kılıçdaroğlu. 49 delegenin tavrı hoş değil. Bizim delegelerin yüzü yumuşaktır hayır diyemez. Üzerine çok gitmemek lazım.Sayın İnce'nin bize mutlu demesi çok doğru değil. Biz de mutlu değiliz. Hepimiz bir çaba içerisindeyiz. Herkesin payı var. CHP'nin bugün geldiği noktada hepimizin payı var.Muharrem İnce'nin adaylığının tehlikeye girmesinin ardından Kurultay Divanı bir açıklama yaptı. İnce'nin adaylığında sorun çözüldü.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, canlı yayında imza kriziyle ilgili konuştu. Veli Ağababa "Başkanlık divanı böyle durumlarda iki listede de olan delegeleri çağırıyor ve hangi adaya destek verdiğini soruyor. Aldığı cevaba göre de son liste şekilleniyor. Sayın İnce'nin başından beri bir imza sorunu vardı" dedi.