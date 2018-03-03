CHP'li Akif Hamzaçebi: İstanbul’a adayım, kazanacağız

ANKETTE BEN ÇIKARIM

KOLTUKTAN GÜÇ ALINMAZ



HALKIN UMUDU CHP’DİR



TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ REFORM ÇERÇEVESİNDE ELE ALDIK

PARTİ BAĞLARI ZAYIFLAR

Adem Özdoğan

CHP'nin yeni Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, yeni göreviyle birlikte seçim çalışmalarına da başladı. Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını da açıkladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Genel Başkanımıza “İstanbul'u kiminle kazanacaksanız onu aday yapmak zorundasınız. Halkta kimin karşılığı varsa, onu aday yapmak zorundasınız” dedim.Topluma sorulacak, anket yapılacak. İddialıyım, araştırmalardan ben çıkarım. Bu çerçevede yola çıktım çalışıyorum. Yeni görevim Genel Sekreterlik ve sorumluluk alanım Cumhurbaşkanlığı seçiminden milletvekilliği seçimine yerel seçimlere kadar genişledi. İstanbul çalışmalarım bütün ciddiyetiyle devam edecektir.İnsanlar koltuklarından güç almazlar, kendi güçleriyle ayakta dururlar. Genel Sekreterlik güçlü ve onurlu makamdır. Ben tüm seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. İstanbul'u da CHP kazanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu olacak. İddia ile söylüyorum ki CHP'nin adayı, 2. turda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacaktır. Yüzde 60 oyu alması son derece muhtemeldir.Seçim 2. tura kaldığında AK Parti'den de bize oy gelecektir. Bu parti seçimi değil. Tercih demokrasiden yana olacaktır.CHP halkın umudu, Türkiye'nin aydınlık geleceğini kurmaya talip bir partidir ve kendi gücüne inanmaktadır. Bu gücü büyüteceğiz. Bu gücün etrafında çok büyük bir toparlanma, birliktelik sağlayacağız.Tüzük değişikliğini siyasi parti reformu çerçevesinde ele aldık. Toplum ve sorunlar, ihtiyaçlar değişti. CHP'nin bir kurucu felsefesi var. Köklerini Kuvayı Milliye'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yönetilen Kurtuluş Savaşı'ndan alan bir partiyiz.Bu ruh, varlık nedenimizdir. Şu an tüzük taslağı tartışma aşamasında. Cumhurbaşkanı adayının da tüzükte yer alması gerekir. Geniş kitlelerin seçmesini sağlayacak bir imkan var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Gelin hemen yerel seçimi yapalım' çağrısında bulunduğunda, AK Parti belediye başkanlarını birer birer istifa ettiriyor, atama yapıyordu. Kılıçdaroğlu'nun bu talebi karşılık bulmadı.Şimdi ise AK Parti'den yerel seçimi öne alalım önerisi gelmedi. AK Parti'nin böyle bir düşüncesinin olduğunu da zannetmiyorum. İktidar partileri yerel seçimlerde genel seçimlerde aldığı oyun altında oy alır. Aday profili öne çıkar, parti bağları zayıflar. Olsa olsa hepsini aynı tarihte yapmayı düşünebilirler.