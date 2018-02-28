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CHP'li Atila Sertel'den TRT ile ilgili bomba iddia!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel TRT yönetiminin 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı yasakladığını iddia etti. 2016'nın yasaklı listesinde Sıla, Nazan Öncel, Demet Akalın gibi Türkçe popun tanınmış isimleri de bulunuyor

28 Şubat 2018, Çarşamba 14:48
CHP'li Atila Sertel'den TRT ile ilgili bomba iddia!
'Hele Dadaş Hoşmusan' isimli Erzurum türküsünün sözlerinin değiştirilmesiyle gündeme gelen TRT’de aralarında birçok ünlü sanatçının da seslendirdiği 208 şarkı CHP'li Atila Sertel'e göre yasaklandı.

Sayıştay raporuna yansıyan bazı bilgileri TRT KİT Alt Komisyonu’na taşıyan Sertel, yasaklanan program ve şarkıları sordu. Bunun üzerine TRT yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta Akıl Çıkmazı, Dört Duvar Özgürlük isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinin 1. fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.


ATİLA SERTEL TRT'TEDEKİ YASAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI


Sertel konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Geçmişte bestecisi Ermeni olduğu, halkı isyana teşvik ettiği, devlet memurunu yerdiği, Yassıada’yı çağrıştırdığı, erotik bulduğu, sözlerinde ‘Deniz’ adı geçtiği, halkı içmeye ve intihara teşvik ettiği gibi gerekçeyle çok sayıda şarkı ve sanatçı TRT’de yasaklanmıştı. Darbe dönemi çok gerilerde kaldı ancak AKP iktidarında hemen her konuda darbe dönemini dahi aratan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknolojik gelişmeler sayesinde insanların şarkılara ve sanatçılara ulaşması bu denli kolayken, internet üzerinden milyonlarca kez dinlenebiliyorken ‘TRT hala daha neyin peşindedir’ merak ediyorum. Bu ayıptan bir an önce dönülsün.”



Atila Sertel'in paylaştıklarına göre 2016 yılında TRT tarafından yasaklanan şarkılar ve seslendiren sanatçılar şöyle:








 


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