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CHP'li Aykut Erdoğdu İstanbul'dan Ankara'ya TIR kullanarak gidiyor

CHP'nin Ekonomi'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Uşak milletvekili Özkan Yalım'la birlikte TIR sürerek İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor.
 

CHP'li Aykut Erdoğdu İstanbul'dan Ankara'ya TIR kullanarak gidiyor
CHP Genel başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan 'kamyon' polemiğinde yeni bir perde açtı. Erdoğdu, bugün sabah İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere TIR ile yola çıktı.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir kamyoncunun köprü ve otoyollara verdiği ücretin çok yüksek olduğunu belirterek hükümeti eleştirmişti. Başbakan Yıldırım ise Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.



CHP'li Ağbaba, kamyoncuların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için TIR'a bindi. Erdoğdu, gazeteciler eşliğinde sabah saat 08.30'da İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

 


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