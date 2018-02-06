CHP'li Bülent Tezcan'dan Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt

"İSTEYEN YARGIYA GİDEBİLİR"



"MÜKERRER İMZALARI KİMİN ATTIĞINI İYİ BİLİR"

Serap Belovacıklı

, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda hukuka aykırı herhangi bir tablonun olmadığını, her şeyin tüzüğe uygun gerçekleştiğini, ancak isteyenin yargıya gidebileceğini bildirdi.Tezcan, CHP TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin, CHP Genel Başkanlığına aday olan'nin delegeler üzerinde baskı yapıldığı şeklindeki iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tezcan, delegeye baskı yapılan, parti içi yarışa engel olan bir kurultayda bu şekilde adayların çıkıp yarışmasının mümkün olmadığını ifade etti.Tezcan, kurultayın kamuoyunun gözü önünde, seçimlerin de yargı denetimi ve gözetiminde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bundan sonra geleceğe bakmak lazım. Artık kurultay üzerinde spekülasyonu artıracak tartışmalar yapmanın partiye hiçbir faydası yoktur. Bundan sonra hep beraber bir dahaki kurultaya kadar herkesin partinin iktidar olması için çalışması lazım." dedi.'nin, mükerrer imzaların kendisine bildirilmediğine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Tezcan, "Sayın Genel Başkan, 'ben bunları bana verilmiş kabul etmiyorum' diye dilekçe verince, divan da nasıl olsa diğer tarafta imza var deyip böyle bir işlem yaptı. Bunda çok öyle şikayet edilecek bir durum yok. Zaten mükerrer imzalarla ilgili listeler çıktıktan sonra kendisine de imzalar verilir. Onunla ilgili parti de mutlaka bir işlem yapacaktır ama önce merkez organının oluşması, Parti Meclisi'nin toplanması lazım. Onlar üzerinden bir tartışmayı yürütmek bu saatten sonra doğru değil." ifadelerini kullandı.Bülent Tezcan, hukuka aykırı, yargının kurultayı sakatlayacak bir karar vereceği herhangi bir tablonun bulunmadığını, her şeyin tüzüğe uygun olduğunu, ancak isteyenin yargıya gidebileceğini belirtti.Tezcan, yargıya da gidilse kurultayda herhangi bir biçimde sonucu etkileyecek bir karar çıkacağına inanmadığını vurguladı.Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da gazetecilerin sorusu üzerine, "Biz hiçbir delegemize asla ve asla baskı uygulamadık." dedi.CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğuna işaret eden Torun, "Bizim delegelerimiz de yöneticilerimiz de baskıyla hareket etmezler. Biz sadece düşüncelerimizi paylaşırız. Demokratik ortamda değerlendirmeler yaparız ama genel başkan adayı olan bir kişinin böyle bir ifade kullanmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.İnce'nin 49 mükerrer imzanın kimlere ait olduğunu bilmediği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine de Torun, "Kendisi mükerrer imzaları kimin attığını gayet iyi bilir. Öğrenmek isterse de öğrenir. Amaç burada tabii aslında görkemli bir kurultaya gölge düşürmektir. Burada coşkulu bir kurultay olmuştur, demokratik bir yarış olmuştur. Ufak tefek eksiklikler olabilir ama, burada asla ve asla sonuca etki edecek, sonucu değiştirecek hiçbir olay yaşanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.AA