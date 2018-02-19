15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

CHP'li Enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

CHP'li Enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; yerel mahkemece "casusluk" suçundan verilen hükmü "bilgileri açıklamak" suçuna çeviren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, "Sanığın herhangi bir yabancı devlet görevlisi veya terör örgütü yöneticisi ile temas halinde olduğuna, bu bilgileri bu maksatla elde edip yayınlanacağını bilerek Can Dündar'a vererek açıklanmasını sağladığına dair dosyada bir delil yoktur"

"HTS kayıtlarının konuşma tarihi, saati ve konuşulan kişi yönüyle Can Dündar'ın beyanı ile uyumlu olduğu sabittir"

"Can Dündar'ın kitabında da açıkça belirtildiği üzere, 27 Mayıs öğleden sonra görüntü ve bilgileri yayınlanacağını bilerek verdiği anlaşılmıştır" cümlelerine yer verdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hatay'da FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis

Hatay'da FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis
Bakanlar Kurulu Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı

Bakanlar Kurulu Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı
Esad'ın danışmanından küstah Türkiye açıklaması

Esad'ın danışmanından küstah Türkiye açıklaması
Ömer Halisdemir davasında salon karıştı, duruşmaya ara verildi

Ömer Halisdemir davasında salon karıştı, duruşmaya ara verildi
Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
Son Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepki

Son Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepki
Son Dakika...Irak Petrol Bakanından Türkiye'ye kritik ziyaret!

Son Dakika...Irak Petrol Bakanından Türkiye'ye kritik ziyaret!
HDP'li eski vekil Ayla Akat Ata gözaltına alındı

HDP'li eski vekil Ayla Akat Ata gözaltına alındı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tecavüze uğrayan kediyi sahiplendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tecavüze uğrayan kediyi sahiplendi
Amerikan Büyükelçiliği önündeki caddeye Zeytin Dalı tabelası asıldı

Amerikan Büyükelçiliği önündeki caddeye Zeytin Dalı tabelası asıldı
HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında yeni fezleke! 16 yıla kadar hapsi istenebilir

HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında yeni fezleke! 16 yıla kadar hapsi istenebilir