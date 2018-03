CHP’li Gülay Yedekçi’den, salonu ayağa kaldıran konuşma!

GÜLAY YEDEKÇİ KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

EKOLOJİK KADIN KÖYÜ PROJESİNİN MİMARI

artan çocuk istismarı konusuna dikkat çekti., Türkiye’de ahlakın çöktüğünü belirterek başladığı konuşmasına şöyle devam etti;“Öncelikle şunu söylemek istiyorum Türkiye’de ahlak çöktü… Çocukların cinsel istismara kaldığı duruma bakarsak, ülkemizde son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 artmış… Bu arada her bin istismardan sadece bir tanesi ortaya çıkıyor. Yani aslında rakam en az bin katı… Yani yüzde 700 bin olarak düşünebilirsiniz…Son 10 yılda 300 bin çocuğa tecavüz edilmiş. Bu ne demektir her 15 dakikada bir çocuğa tecavüz ediliyor demektir. Bunlar resmi, kayıtlara geçilen rakamlara göre…6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen zihniyete yazıklar olsun!..9 yaşındaki çocuk, çocuk doğurabilir diyen zihniyete yazıklar olsun!..12 yaşındaki erkek çocuk evlenebilir diyen zihniyete yazıklar olsun!..Bu ülkede 38 günlük bebek bakın kırkı çıkmamış bir bebek… Anneler babalar bebeğinizi öpemezsiniz iz çıkmasın diye… 38 günlük bir bebek Van’da tecavüze uğruyor ise eğer, 9 aylık bir bebeğe tecavüz ediliyorsa eğer ve bütün bu tecavüzler son 10 yılda katlanıyorsa, her geçen gün bu rakamlar artıyorsa, mevcut hükümet bu fetvaları verenlerle ilgili küçücük bir işlem bile yapmıyorsa ve bunları neredeyse ödüllendiriyorsa şimdiaydınlarının ayağa kalkması gerekmez mi? Niye oturuyorsunuz ayağa kalkın!.. Ayağa kalkın Cumhuriyet aydınları ayağa kalkın!.. Gerçekten sizler bu ülkeyi tek bir adama teslim etmek istemiyorsanız ayağa kalkın. Ayağa kalkın Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık Türkiye’sini bu kendini bilmez bu sapık zihniyete emanet etmeyin!..”1976’da İstanbul’da doğdu. Baba adı Turgut, anne adı Hatice’dir. Mimar, akademisyen, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını, İTÜ’de doktorasını tamamladı. 1996’da Taksim’de kurduğu mimarlık ofisinde çeşitli ölçeklerde çok sayıda projeye imza attı. Üniversitede öğretim üyesi, bölüm başkan yardımcısı ve dekan yardımcısı olarak görev aldı.Çok sayıda makalesinin yanında yayınlanmış 4 kitabı vardır. Kentsel Dönüşüm, Geleceğin Şehirleri ve Biyomimikri -Doğadan Esinlenen Tasarım uzmanlık alanlarıdır. Birleşmiş Milletler de dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda konferans, panel ve sempozyumda konuşmacı ve moderatör olarak yer aldı. CHP Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Fatih Belediye Meclis Üyesi İmar ve Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonlarında görev aldı.CHP İstanbul İl ‘Gençlik Yeniden Yapılanma Toplantıları’ düzenledi. Engelliler için ‘Turuncu Bayrak’önerisinin sahibidir. Ekolojik Kadın Köyü Projesi’nin mimarıdır; Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Platformu ve Sokak Çocukları Derneği yönetim kurullarında görev aldı. Hayatta Kal Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Demokratik Dayanışma Derneği eski Genel Başkanı’dır. TMMOB Mimarlar Odası Genel Kurul Delegesidir. Genç Akademisyenler Hareketi Kurucusu ve Başkanıdır. 2014 Yılı “En İyi Mimar” ödülünü almıştır. Gülay Yedekçi iyi düzeyde İngilizce bilen Yedekci, iki çocuk annesidir. Kaynak: Gülay Yedekçi Kimdir | Çocuk İstismarı Hakkında Ne Dedi