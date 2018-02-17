CHP'li Mahmut Tanal'dan 'Afrin'de görev yapan askerin borcu silinsin' teklifi

Serap Belovacıklı

l,nda görev yapan bütün Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin banka kredisi ve kart borçlarının silinmesi için Meclis’e Kanun Teklifi sundu.Tanal, yasa teklifine ilişkin yaptığı açıklamada “Afrin’de görev yapan askerlerimiz bizim için canını feda ederken, devletin de onlara karşı görev ve sorumlulukları vardır. Amacım sadece bu görev ve sorumluluğa katkı sunmaktır” dedi.“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde kahramanca mücadelesi, silahlı kuvvetler personelinin fedakârlığı tartışılmaz bir gerçektir. Türkiye’nin gözü kulağı Afrin’deyken bizler de milletvekilleri olarak ne yapabilirsek elimizden geleni yapmalıyız. Son günlerde çıkan gazete haberlerine göre, Afrin’de şehit olan asker Musa Özalkan’a 2009 yılında karıştığı bir trafik kazası sebebiyle şehadetinden sonra haciz gelmiş, ailesi şehidin acısını yaşarken haciz şokuyla karşılaşmıştır. Şehidimizin ailesine haciz şoku bizi derinden yaralamıştır. Bir daha böyle olayların yaşanmasının önüne geçilmelidir.Yapılan bu kanun teklifi ile Afrin’de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tüm banka kredi, kredi kartı borçlarının devlet tarafından karşılanmasıyla, Yüce Milletimiz için yurt savunmasında canını hiçe sayarak fedakârlıkta bulunan personelin ekonomik güçlüklere karşı verdiği mücadelede devletimizin desteğinin sağlanması amaçlanmıştır.”MADDE-1 Afrin’de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri tüm personelinin banka kredi ve kredi kartı borçları tüm fer’ileri ile birlikte devlet tarafından ödenir.MADDE-2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE-3 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.