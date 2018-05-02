CHP'li Muharrem İnce'de ittifak tweeti

Serap Belovacıklı

vearasında uzun süredir görüşmeler devam ediyordu. Son olarak dün bir araya gelen 4 partinin kurmayları ittifak konusunda son noktayı koydu. İttifak protokolü üzerinde mutabat sağlandı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçenkonuyla ilgili sosyal medya hesabıüzerinden bir paylaşım yaptı.İnce, hesabından "Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi Milletvekili Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bugünleri görmesini isterdim" yazdı.