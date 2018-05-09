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CHP'li Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti sonrası Erdoğan'la görüşme açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cezaevindeki HDP adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ardından partililerle yemek yiyen İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sorularına "Dün gece Sayın Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün için bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz" şeklinde yanıt verdi. 

09 Mayıs 2018, Çarşamba 15:25
CHP'li Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti sonrası Erdoğan'la görüşme açıklaması
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretinin ardından, CHP Grap Başkan Vekili Engin Altay, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, eski bakanlardan  Abdüllatif Şener'in de aralarında bulunduğu partililerle yemek yedi. 


DEMİRTAŞ'LA YAKLAŞIK 1 SAAT GÖRÜŞTÜ


Meriç Nehri kıyısındaki bir bağ evinde yenilen yemek sırasında gazetecilerin isteği üzerine kısa bir açıklama yapmak için ayrılan İnce, bahçede bulunan bir topla kısa süre de oynadı.


İnce önce Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda​ Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. 

Gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyleyen İnce, görüşmeye ilişkin açıklamasını bugün Edirne'de düzenleneceği mitingde söyleyeceğini kaydetti. İnce, şunları söyledi: "Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum. Dün gece Sayın Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün için bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz."

İnce, saat 16.00'da Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek.
 


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