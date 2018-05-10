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CHP'li Muharrem İnce Erdoğan'la görüşmesine neden kravatsız geldi?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin dün akşamki buluşmasında kravat detayı damga vurdu. İnce’nin görüşmeye kravatsız gelmesinin sebebi ortaya çıktı.

10 Mayıs 2018, Perşembe 10:25
CHP'li Muharrem İnce Erdoğan'la görüşmesine neden kravatsız geldi?
CHP’nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, dün öğleden sonra Edirne’deki mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 21.00’de buluşacağını açıkladı.

Erdoğan’ın Külliye yerine AK Parti Genel Merkezi’ne aldığı görüşmeye Muharrem İnce’nin kravatsız gelmesi dikkat çekti. Görüşmeden sonra basına dağıtılan fotoğraftaki bu detay, gece boyunca sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açtı.

Ancak İnce’nin kravatsız gelmesinin çok daha basit bir sebebi olduğu ortaya çıktı. Edirne mitingindeki kravatını çıkaran İnce’nin, Ankara’ya indiğinde yanında yedek kravat bulunmadığı için görüşmeye yetişmek için AK Parti Genel Merkezi’ne bu şekilde geçtiği öğrenildi.


Görüşme esnasında Erdoğan, gösterişli bir koltukta otururken, İnce’nin sade bir koltukta ağırlanması dikkat çekmişti. 
 

KOLTUK AÇIKLAMASI


Öte yandan görüşme sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İnce, koltuk haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirterek şunları yazdı: AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem. Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek’i de ziyaret edip başarı dileyeceğim. Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak.


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