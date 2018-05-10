CHP'li Muharrem İnce Erdoğan'la görüşmesine neden kravatsız geldi?

KOLTUK AÇIKLAMASI

Serap Belovacıklı

, dün öğleden sonra Edirne’deki mitingindeile saat 21.00’de buluşacağını açıkladı.Erdoğan’ın Külliye yerine AK Parti Genel Merkezi’ne aldığı görüşmeye’nin kravatsız gelmesi dikkat çekti. Görüşmeden sonra basına dağıtılan fotoğraftaki bu detay, gece boyunca sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açtı.Ancak İnce’nin kravatsız gelmesinin çok daha basit bir sebebi olduğu ortaya çıktı. Edirne mitingindeki kravatını çıkaran İnce’nin, Ankara’ya indiğinde yanında yedek kravat bulunmadığı için görüşmeye yetişmek için AK Parti Genel Merkezi’ne bu şekilde geçtiği öğrenildi.Öte yandan görüşme sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İnce, koltuk haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirterek şunları yazdı: AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem. Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek’i de ziyaret edip başarı dileyeceğim. Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak.