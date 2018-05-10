CHP'li Muharrem İnce Hakkari'de miting düzenledi



"ERDOĞAN'IN SORDUĞU SORUYU AÇIKLAMAM LAZIM"



"KÜRT SORUNU AHLAK SORUNUDUR"



"HEP BİRLİKTE ERDOĞAN'IN EMEKLİLİĞİNİ HAZIRLAYACAĞIZ"



"SİZ ZENGİNLEŞMEDEN BEN ZENGİNLEŞMEYECEĞİM"



"CUMHURBAŞKANI ADAYI TUTUKLU OLMAZ"



ÖNCE DEMİRTAŞ'A ZİYARET ARDINDAN HAKKARİ'DE MİTİNG

Serap Belovacıklı

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayıbugün Hakkari Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenliyor. İnce halka seslendi. İnce malvarlığını da açıkladı, basına belgelerini dağıttı.Bir kardeşlik köprüsü kurmak için Hakkari'deyim. Benim projem hafriyat değil. Bizim projemiz huzur. Türkiye'ninde mokrasiye ihriyacı var özgürlüğe ihtiyacı var. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim. Başarılar diliyorum dedim. Oradan Akşener'e gittim. Dün hapishanede Demirtaş'a gittim. Dedim ki; Selahattin Başkan sana da başarılar diliyorum. Sonra akşam Sayın Erdoğan'a gittim. (Yuh sesleri) Yuh yok. Emekliliği gelmiş birini yuhlamayın. Sayın Perinçek'i ziyaret edemedim onu da edeceğim. Bütün adaylar Hakkarililere bizden de selam söyle dediler.Yolda gelirken bir şey fark ettim. Ben el salladığımda karşılık vermeyen kimse olmadı. Sayın Erdoğan'la akşam memleketin sorunlarını konuştuk tabi ama ne ben basına yansıttım ne o yanısttı. Ama bana sorduğu bir soruyu açıklamam lazım: Yarın Hakkari'ye gittiğinde orada Türk Bayrağı olacak mı dedi? Ben de 'Tabi olacak' dedim.Benim adaylığım açıklandığında 6 oku çıkardım Türk bayrağı taktım. Ben hepinizin Cumhurbaşkanı olacağım.Bir sorunumuz var; Kürt sorunu. Bir siyasal sorundur, ekonomik sorundur... Asıl Kürt sorunu bir ahlak sorunudur. Politikacı Kürtlerin hoşuna gidecek güzel laflar eder sonra başka yere geçer unutur. Size söz veriyorum burada yapacağım konuşmayı akşam Trabzon'da da yapacağım. Yapamayacağımızı söylemeyeceğim.Türkiye'yi barıştırırken önümüze engeller çıkacak. Emperyalist güçler çıkacak.Geçtiğimiz günlerde Erdoğan bir manifesto açıkladı. Manifesto gelecek bildirisidir.16 yıldır iktidarda olan birisi 'Ben gelecekte şunu yapacağım' diyebilir mi? O manifesto açıklayamaz ancak iflas belgesi açıklar.Muhafazakar insanlara 'CHP gelirse sizin başörtünüzü çıkarır' diyorlar. Yalan. İster sokakta tak ister devlette tak. Bu konu kapanmıştır. Bunları korku sardı. İnce hastalık korkusu sardı. Buradan çıkışı yok. Çok net görüyorlar. İlk yıllarında Sayın Erdoğan 'Çıraklık dönemim' diyordu. Sonra 'Kalfalık dönemim' dedi. Sonra 'Ustalık' dedi. Şimdi hep birlikte emeklilik dönemini hazırlayacağız.Bir ilki başlatalım. Geçen bana 'Gariban Cumhurbaşkanı adayı' dedi. Şimdi Başbakanla Milletvekilinin maaşı üç aşağı beş yukarı ayrı. 16 senedir milletvekiliyim ben de o da. Bir çocuğum var. Evim kira değil. Ben Türkiye'nin en ucundan Muharrem İnce'nin mal beyanını paylaşıyorum. Bunu YSK'ya verdik. Size söz veriyorum siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Sıradan bir kamyon şoförünün oğlunu bu aziz millet 16 yıldır milletvekili yaptı.Burada bir yarış var. Bir güreş var. Güreşte birinin elini bağlayarak güreş olur mu? 1987 Türkiye'sinde Ahmet Türk tutukludur. Milletvekili adayı olur. YSK adaylığını ilan ettiği gün serbest bırakılır. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz. Gelsin yarışsın. 2002'de Tayyip Erdoğan Milletvekili olamadı anayasayı değiştirdik. Orada Erdoğan Milletvekili olsun diye oy veren insanlardan birisiyim. Yarış adil olacak. Temel Bey bir yerde, Meral hanım bir yerde, Selahattin bey bir yerde Erdoğan bir yerde gezecek. Yarış adil olur. Doğrusu budur. Yarın Erdoğan tutuklu olur Cumhurbaşkanı adayı olursa onun da yarışa adil eşit koşullarda girmesini isterim.Vatandaşlar miting alanına ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.CHP'nin adayı Muharrem İnce dün Edirne'de HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş, Hakkari'de miting yapacağını söylemişti.