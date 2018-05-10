CHP'li Muharrem İnce: İkinci turda kim yarışırsa desteklerim

Muharrem İnce
, “Abdullah Gül’ün ortak aday olarak belirlenmiş olsaydı, aday olurmuydunuz ?” sorusuna “Ben, partimi zora sokacak bir şey yapmam. Ben, o partinin gelenekleri ile büyüdüm. Ben partimizde iddiamı ortaya koydum. 110 Milletvekilinin oybirliği ile aday gösterildim. Ancak, alınan herhangi bir karara da aykırı hareket etmem” sözleri ile Abdullah Gül
aday gösterilmiş olsaydı, kendisinin aday olmayabileceğinin sinyalini verdi.
TV'LERDE BİRAZ DAHA SÜRE
Basının, özellikle de televizyon kanallarının tavrını değiştirmediği sürece, önlerinde miting yapacağını tekrarlayan İnce, “Biraz daha zaman geçsin. Birkaç miting daha yapalım.. Tavırları değişmez ise gerekeni yapacağım” dedi.
"KÜRT KARDEŞİMİ BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK İLAN EDECEĞİM"
Öte yandan Gazeteci İsamil Küçükkaya sosyal medya hesabı üzerinden İnce ile ilgili şunu yazı:
Muharrem İnce: “İkinci tura giderken bir Kürt kardeşimi Başkan yardımcısı olarak ilan edeceğim. Tüm görüşlerden başkan yardımcılarım olacak”
Serap Belovacıklı