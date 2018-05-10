CHP'li Muharrem İnce: İkinci turda kim yarışırsa desteklerim

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"KÜRT KARDEŞİMİ BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK İLAN EDECEĞİM"

Serap Belovacıklı

, “Abdullah Gül’ün ortak aday olarak belirlenmiş olsaydı, aday olurmuydunuz ?” sorusuna “Ben, partimi zora sokacak bir şey yapmam. Ben, o partinin gelenekleri ile büyüdüm. Ben partimizde iddiamı ortaya koydum. 110 Milletvekilinin oybirliği ile aday gösterildim. Ancak, alınan herhangi bir karara da aykırı hareket etmem” sözleri ileaday gösterilmiş olsaydı, kendisinin aday olmayabileceğinin sinyalini verdi.Basının, özellikle de televizyon kanallarının tavrını değiştirmediği sürece, önlerinde miting yapacağını tekrarlayan İnce, “Biraz daha zaman geçsin. Birkaç miting daha yapalım.. Tavırları değişmez ise gerekeni yapacağım” dedi.Öte yandan Gazeteci İsamil Küçükkaya sosyal medya hesabı üzerinden İnce ile ilgili şunu yazı:Muharrem İnce: “İkinci tura giderken bir Kürt kardeşimi Başkan yardımcısı olarak ilan edeceğim. Tüm görüşlerden başkan yardımcılarım olacak”