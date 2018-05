CHP'li Muharrem İnce: Meral Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum

3B PROJESİ



"BU İŞ OLDU"

"HER EVE İŞ HER AİLEYE EV"



"ANAM BENİ SARAYLARDA DOĞURMADI"

"YARDIMCISI YAPARSA OLURUM"



"KURACAĞIMIZ DÜZENDE ERDOĞAN DA RAHAT EDECEK"

Serap Belovacıklı

, bir otelde basın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan İnce, halkla aralarında gönül köprüsü kurmaya çalıştıklarını belirterek, dün Hakkari meydanında İzmir Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla miting yaptıklarını, gönül köprüsünün bu olduğunu ifade etti.Yapmak istedikleri şeyin 81 milyonu barıştırmak olduğunu anlatan Muharrem İnce, "3B" adını verdikleri barışmak, büyümek ve bölüşmek projelerini hayata geçireceklerini bildirdi.Kimseyi ayırt etmeyeceklerini vurgulayan İnce, "Sayın’na, Sayın Akşener’e, Sayın Demirtaş’a, Sayın Erdoğan’a gittim, başarılar diledim. Bu gayet normali, doğrusu. Bunu başarabilirsek, bu milletin 81 milyonu aynı yürekte, aynı gönülde attırabilirsek işte o zaman Fransa kutsal dinimize laf edemez. Güçsüz bir Türkiye olursak, herkes gelir sana bir şamar atar. Biz önce içeride bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz." diye konuştu.Türkiye’nin her yerinde büyük bir değişim isteği gördüğünü aktaran İnce, "Müthiş bir şey bu. Size söyleyeyim, bu iş oldu tamam." dedi.İnce, ekonomiye ilişkin eleştirilerini sıralayarak, "Doktor hastaya doping ilaçlarını verdi, hızlı koştu ama kalp krizi kapıda bekliyor. Hastayı kalp krizi kapıda bekliyor, ekonomimizi de ekonomik kriz kapıda bekliyor. Böyle bir ülke yönetimi olmaz. Bu ülkeyi çağdaş ülkelerde olduğu gibi yöneteceğiz hep birlikte." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda her alanda yapacaklarına ilişkin bilgi veren İnce, Türkiye’ye ilişkin hayalleri bulunduğunu ve bunları da gerçekleştireceklerini vurguladı.CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, sloganlarının "her eve iş, her aileye bir ev" olduğuna değinerek, "Her eve iş, her aileye ev, bunu başarabiliriz. 3,5 tarafı denizlerle çevrili bu güzel ülkede ne yazık ki soygunlar, hırsızlıklar yüzenden hepimiz fakir yaşıyoruz." diye konuştu.Dün Türkiye’nin en yoksul ilinden mal varlığını açıkladığını bildiren İnce, "Önce sen zenginleşeceksin, sonra ben. Senden önce zenginleşirsem hesap sor. Her yıl mal varlığımı açıklayacağız. Siyasetçi bunu yapmalı. Siyasetçilere utanma duygusunu yeniden hatırlatacağız, utanacaklar." dedi.İnce, terörle amansız şekilde mücadele edeceklerini, bölgede yetişen fındık ve çaydaki sorunları bildiklerini vurgulayarak, tarım ve hayvancılıktaki sorunları çözeceklerini kaydetti.Muharrem İnce, katılımcılardan birinin eğitimdeki sorunların çözümüne ilişkin görüşlerini sorması üzerine, Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki eğitim sisteminden örnekler vererek, "Yüksek lisans eğitimini Türkiye’de bir yere toplayacağım, saraya toplayacağım çünkü orayı kullanmayacağım. Tıpkı Cumhuriyet’in ilk yıllarında olduğu gibi Çankaya Köşkü’nde Atatürk’ün makamında resmi görüşmelerimizi yapacağız, gider kendi dairemde otururum ne olacak. Anam beni saraylarda doğurmadı, tütün tarlalarında doğurdu, oralarda büyüttü." diye yanıt verdi.İnce, yardımcılarını ise toplumu kucaklayacak kişiler arasından seçeceğini açıkladı.Bir gazetecinin "Meral Hanım çok iddialı ikinci tura kalacağına dair. Şayet ikinci tura Meral Hanım kalırsa ne düşünürsünüz, siyaseti bırakır mısınız?" sorusu üzerine, şunları söyledi:"Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden. Beni yardımcısı yaparsa olurum, otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye’yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz ya Muharrem İnce’ye koltuk aramıyoruz ama şundan emin olun ben öyle bir kadroyla, öyle bir ekiple, öyle liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeye demokrasi gelecek, önce demokrasi."Katılımcılara, "Siz şu anda bu ülkenin mahkemelerine güveniyor musunuz?" sorusunu yönelten İnce, salondan yükselen "hayır" cevabı üzerine, "Ben de güvenmiyorum, kimse güvenmiyor. Bizim kuracağımız bu düzende Erdoğan da rahat edecek. Gelecek Rize’ye orada yazlığı da var, oturacak orada çayını, kahvesini içecek. Birinci dönem çıraklık dönemiydi, ikinci dönem kalfalık dönemi, üçüncü dönem ustalık dönemi e bir de emeklilik dönemi yaşayın bir şey olmaz." diye konuştu.