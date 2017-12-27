CHP'li Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma!

Bozdağ'dan CHP Milletvekili Aldan için sert açıklamalar

Serap Belovacıklı

Bir Radyo programında konuşan, 696 sayılı KHK’daki ‘darbeye direnen sivillere cezadan muafiyeti’ maddesini değerlendirirken tepki çeken sözler sarfetmişti. KHK ile AK Parti’nin oluşabilecek toplumsal muhalefete karşı bir önlem aldığını iddia eden Aldan, “AK Parti, ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle oluşabilecek toplumsal muhalefetin önüne, paramiliter bir güç çıkarmak istiyor. Bundan sonra hiç kimse hukuki güvence beklemesin, herkes buna göre davransın. Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır” demişti.