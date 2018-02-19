CHP'li Özgür Özel'den Bahçeli'ye Ay Yıldız tepkisi



"OSMANLI TOKADINI SEÇMENDEN YİYECEKLERİNE KUŞKUNUZ OLMASIN"



"ÇİFT YUMURTA İKİZİ BUNLAR, TEK YUMURTA İKİZİNE DÖNDÜLER"

Serap Belovacıklı

ve’nin Afrin’e gideceklerini söylediklerini belirterek “Afrin’e gideceğim diyen sadece bu değil Bahçeli, çift yumurta ikizi bunlar, tek yumurta ikizine döndüler hiçbir fark yok artık arada, konuşmalar Saray’da yazılıyor aynı konuşmayı Erdoğan da Bahçeli de yapıyor” dedi., TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel,’nin ‘Ay-yıldız’ ittifakı benzetmesine ilişkin şunları söyledi: "Ay Yıldız ittifakı, Ay Meclistir Yıldız ise Cumhurbaşkanı, Bahçeli ağzından itiraftır, güneş yıldızdır çekim merkezidir. Ay ise uydunun, yıldızın etrafında döner. Meclisi yıldızın uydusu yapmayı itiraf ediyor. Saraydaki Erdoğan’ın uydusu haline getirilmek istenen Meclis, bu milleti sarayın uydusu yapmanıza izin vermeyeceğiz. Siz, Erdoğan'ın uydusu olabilirsiniz ama bu milleti sarayın uydusu yapmanıza izin vermeyeceğiz. Osmanlı'ya en çok referans yapan iki partinin Osmanlı tokadını seçmenden yiyeceklerine hiç kimsenin şüphesi olmasın.”Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın’e gideceğini söylediğini anımsatarak şöyle dedi: “Afrin’e gideceğim diyen sadece bu değil Bahçeli, çift yumurta ikizi bunlar, tek yumurta ikizine döndüler hiçbir fark yok artık arada, konuşmalar Saray’da yazılıyor aynı konuşmayı Erdoğan da Bahçeli de yapıyor. Metine tam sadık Bahçeli. Bahçeli ile MHP ile bağlantı kurmak yerine sarayın sözcüsü sarayın yancısı diye bahsetmek, 60 yıllık partiyi kendisine baba evi bellemişlerdir yüreklerini kırmaz, çünkü birilerinin derdi parti değil saray.”Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk'e düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'nu böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmesine de tepkiliydi. Özel, Erdoğan ve Mısıroğlu'nun ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarını da basın mensuplarına gösterdi.DHA