CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler



"BAHÇELİ'Yİ DİNLERKEN KULAKLARIMA İNANAMADIM"

"PATRON ÇILDIRDI KAPATIYORUZ"

AĞBABA: 2019'DA ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYECEK

Serap Belovacıklı

Kastamonu’daki CHP İl Kongresi’nde konuşan Özel, “Önümüzde yapılacak ilk seçimi bu kez bir referanduma dönüştürmek hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'de birileri ittifak konuşuyor. Aslında iki korkak, kendi yarattıkları karanlıktabirbirlerine sarılmış yüksek sesle ittifak şarkıları söylüyorlar” dedi.CHP’nin içinden 15 Temmuz gecesi herhangi bir darbeci çıkmadığını kaydeden Özel, "Ama senin AKP dediğin parti karnı yarık gibi açıldı. İçinden 100 bin tane FETÖ'cü çıktı, çıkmaya da devam ediyor bir o kadarda içerde var” diye konuştu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamada, "Partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı ve Erdoğan'a destek vereceğine yönelik" sözlerinin sorulmasına üzerine, normal parlamenter sistem içinde ülkeyi yönetme iddiasında olan her partinin aday çıkarmasının beklendiğini vurgulayan Özel, Bahçeli'yi bugün dinlerken kulaklarına inanamadığını belirtti.Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıkladığına işaret eden Özel, "Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti'ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AKP'ye gitsin. Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var." diye konuştu.veda, "2019'da Türkiye'yiyönetemeyecek. 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek. Bundan kimsenin hiç kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.