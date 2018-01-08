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CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için 'iki korkak' nitelendirmesinde bulundu. Özel, Erdoğan ve Bahçeli’nin 'kendi yarattıkları karanlıktan korkarak, yüksek sesle ittifak şarkıları söylediğini' savundu. Özel ayrıca, Bahçeli için "MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

08 Ocak 2018, Pazartesi 16:51
CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler
Kastamonu’daki CHP İl Kongresi’nde konuşan Özel, “Önümüzde yapılacak ilk seçimi bu kez bir referanduma dönüştürmek hepimizin boynunun borcudur. Türkiye'de birileri ittifak konuşuyor. Aslında iki korkak, kendi yarattıkları karanlıkta Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine sarılmış yüksek sesle ittifak şarkıları söylüyorlar” dedi.



CHP’nin içinden 15 Temmuz gecesi herhangi bir darbeci çıkmadığını kaydeden Özel, "Ama senin AKP dediğin parti karnı yarık gibi açıldı. İçinden 100 bin tane FETÖ'cü çıktı, çıkmaya da devam ediyor bir o kadarda içerde var” diye konuştu.


"BAHÇELİ'Yİ DİNLERKEN KULAKLARIMA İNANAMADIM"


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamada, "Partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı ve Erdoğan'a destek vereceğine yönelik" sözlerinin sorulmasına üzerine, normal parlamenter sistem içinde ülkeyi yönetme iddiasında olan her partinin aday çıkarmasının beklendiğini vurgulayan Özel, Bahçeli'yi bugün dinlerken kulaklarına inanamadığını belirtti.
 

"PATRON ÇILDIRDI KAPATIYORUZ"


Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıkladığına işaret eden Özel, "Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti'ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AKP'ye gitsin. Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var." diye konuştu.
 

AĞBABA: 2019'DA ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYECEK


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, "2019'da Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek. 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen onun değerlerini savunan bir anlayış yönetecek. Bundan kimsenin hiç kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

 


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