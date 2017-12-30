15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

CHP'li Özgür Özel'den tek tip kıyafet eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 696 sayılı KHK'ya ilişkin, "Sivillere muafiyet af niteliğindedir. Günahsız askerlerimizi dayaktan geçirenleri cezasız bırakmak akla, vicdana uygun bir davranış değildir." dedi.

CHP'li Özgür Özel'den tek tip kıyafet eleştirisi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Bilecik İl Kongresinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi.

Özel, bunun ülkeye zarar vereceğini ileri sürerek, "Eğer başkanlık sistemine geçilirse, eğer tek adamlık rejimine geçilirse, Meclis yerine bir yerlerde KHK'ler olacak ve Cumhurbaşkanlığı kararları ile yönetileceğiz. Bugün taşeron işçilerinin ümitlerinin boşa çıkması, üzüntülerinin sebebi de Meclis yerine KHK sisteminin gelmesidir." görüşünü savundu.

696 sayılı KHK'yı da eleştiren Özel, şunları dile getirdi: 

"Sivillere muafiyet af niteliğindedir. Biz o gece darbeye direnen vatandaşlarımıza, şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkıyoruz ama günahsız askerlerimizi dayaktan geçirenleri, işkence edenleri, linç edenleri cezasız bırakmak akla, vicdana uygun bir davranış değildir. Bunu doğru bulmuyoruz. AK Parti şu anda yönetme kabiliyetini kaybetmiştir. Onun peşine takılan MHP de -yönetim kademesi için söylüyoruz bunu- şuurunu kaybetmiştir. AK Parti de MHP de yönetme kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Zaten ikisi de birbirine sarılıp karanlıktan korkup yüksek sesle şarkı söyleyenler gibi ittifak şarkıları söylüyorlar, onları ittifak da kurtarmaz."
Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi İzmit Körfezi’nde

Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi İzmit Körfezi’nde
Diyarbakır'da HDP binasına polis baskını

Diyarbakır'da HDP binasına polis baskını
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ziyaret
Tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu

Tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajı
Ağrı'da korkunç kaza! 2 aylık bebek de otomobil içerisindeydi

Ağrı'da korkunç kaza! 2 aylık bebek de otomobil içerisindeydi
Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti

Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti
İlber Ortaylı'dan Fahrettin Paşa çıkışı: Bunu diyen geri zekalıdır

İlber Ortaylı'dan Fahrettin Paşa çıkışı: Bunu diyen geri zekalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu
Başbakan Yıldırım'dan hızlı tren müjdesi! İstanbul- Edirne arası 1 saat 15 dakikaya iniyor

Başbakan Yıldırım'dan hızlı tren müjdesi! İstanbul- Edirne arası 1 saat 15 dakikaya iniyor