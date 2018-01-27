15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

CHP’li Umut Oran Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

CHP’li Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal’in bölgede yaşanan süreci doğru analiz etmeyen, emperyalist ülkelerin PKK/PYD’ye verdiği silahları gözardı eden bir açıklamayı kendisine danışılıp bilgi dahi verilmeden yayınlamasına tepki göstererek 3 yıldır sürdürdüğü Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

CHP’li Umut Oran Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti
CHP’li Umut Oran, istifasını bu sabah erken saatlerde yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklama özetle şöyle: Benim için siyaset; şartlar ne olursa olsun makam ve unvan peşinde koşmak değil, bedeli ne olursa olsun vatanın ve milletin bekası için ilkeli durmayı başarmak ve zamanı gelince taşınan tüm unvanlardan vazgeçebilmektir. 2015 yılından beri üzerimde taşıdığım Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevimden Enternasyonal tarafından 25 Ocak 2018 gece yarısında yayınlanan “SE, Suriye’deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor!” başlıklı açıklama sebebiyle istifa ediyorum.
 
Zira Mehmetçiğin Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelesinde haklı olduğuna ve hiçbir gerekçenin eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadeleye darbe vurmaması gerektiğine inanıyorum. Açıklanan metnin “bölgede yaşanan süreçleri doğru analiz etmediğini, emperyalist ülkeler ABD ve batı tarafından sınırsızca silahlandırılan, her türlü eğitimle yetiştirilen terör örgütü PKK/YPG’yle ilgili uluslararası toplumu doğru bilgilendirmediğini ve Suriyelilerin tamamının söz hakkı olan Suriye Devletinin bütünlüğünü yeterince gözetmediğini” düşündüğüm için “kabul edilemez” buluyorum."
 

"BİLDİRİ USUL OLARAK DA SORUNLU"

 
İçeriğine katılmadığım bildirinin hazırlanmasının hiçbir aşamasında “bilgilendirilmemiş olmam” ve bir gece ansızın Enternasyonal’in web sayfasında bildiriyle karşılaşmam usul olarak da asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Enternasyonal geleneklerine uymayan ve “oldu-bittilerle” fiili durum yaratma gayesi güden bu tavrı her anlamda kınadığımın da bilinmesini isterim. Zira solun evrensel değerleri arasında üye ülkenin partisinden habersiz “bildiricilik oynamak” olmadığı gibi, hayatının her anında demokrasiyi, katılımcılığı ve diyalogu savunmuş biri olarak benim de ülkeme ve partime yapılan böyle bir saygısızlığı kabul etmem mümkün değildir.


"CHP'NİN GÖREVİ"


Terörle mücadele eden Mehmetçiğe, 41 yıldır SE üyesi olan partime ve şahsıma yönelik “ağır bir saldırı” olarak gördüğüm “korsan bildiri” sebebiyle istifamın ardından kurumsal değerlendirmeyi yapmak Cumhuriyet Halk Partisinin görevidir. Devlet kuran, devrimler yapan, Türkiye’yi muasır medeniyetlerin ötesine taşıma kararlılığında olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu haksız ve hukuksuz uygulama karşısında “atacak adımlarının” olduğuna eminim."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika... Oğlu için yakalama kararı çıkarılan Haşim Kılıç'tan ilk açıklama

Son dakika... Oğlu için yakalama kararı çıkarılan Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
Son Dakika...ABD PYD'ye silah vermeyeceğini teyit etti

Son Dakika...ABD PYD'ye silah vermeyeceğini teyit etti
Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması
Teröristler Telabyad kentinde böyle görüntülendi

Teröristler Telabyad kentinde böyle görüntülendi
Reza Zarrab'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın nerede olduğu ortaya çıktı
Binbir surat Ayhan cezaevi firarisi çıktı

Binbir surat Ayhan cezaevi firarisi çıktı
Eşitsizlik nasıl azaltılacak? Davos’ta dünya devleri bu soruya cevap aradı

Eşitsizlik nasıl azaltılacak? Davos’ta dünya devleri bu soruya cevap aradı
Zeytin Dalı Harekatı’nda 8. gün

Zeytin Dalı Harekatı’nda 8. gün
Şanlıurfa’da terör operasyonu

Şanlıurfa’da terör operasyonu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump’ın Kudüs açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump’ın Kudüs açıklamasına tepki
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti