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CHP'li vekil Murat Emir'den Hakan Atilla açıklaması

CHP Milletvekili Murat Emir, ABD'deki mahkemede jürinin Hakan Atilla'yı suçlu bulmasına ilişkin "Hakan Atilla'ya verilen ceza bence ağır bir ceza. Bu uluslararası kara para aklama,  kara para ticareti,  ABD yaptırımlarını delme ve benzeri suçların işlendiği ana senaryoda en masum kişi Hakan Atilla.Alabileceği bu ağır cezadan dolayı  kişisel olarak üzüldüm" dedi.

CHP'li vekil Murat Emir'den Hakan Atilla açıklaması
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele toplantısında "ayaklarını kırın" ifadelerini anımsatarak "Süleyman Soylu, siyasi dönekliği yanında hukuk cehaletini ortaya koyuyor. Soylu'nun bu söylediklerinin suça azmettirme olduğunu bilmesini beklemiyorum. Hukuk kültürünün olmadığı ortada. Buna şaşırmıyorum. Şaşırdığım nokta bu kişinin uyuşturucu ile mücadele gibi ciddi konuyu bacak kırma seviyesinde ele alan kafanın içişleri bakanı olarak kalmasına şaşırıyorum. AKP ve Türkiye haketmiyor Süleyman Soylu'yu." diye konuştu.

ABD'deki mahkemede jürinin Hakan Atilla'yı suçlu bulmasına ilişkin şunları söyledi: "Hakan Atilla'ya verilen ceza bence ağır bir ceza. suçlu bulunduğu atılan suçların kısmına baktığınız ağır bir yaptırıma maruz kalacağı anlaşılıyor. Bu uluslararası kara para aklama,  ABD yaptırımlarını delme, kara para ticareti ve benzeri suçların işlendiği ana senaryoda en masum kişi Hakan Atilla. Alabileceği bu ağır cezadan dolayı kişisel olarak üzüldüm. Türkiye'de olsaydı daha az bir ceza ile kurtulabilirdi. Çünkü tipik bir Türk bürokratı,  bakanı, genel müdürü rüşvet yerken bunlara göz yummuş. Oysa asıl suçlu Zafer Çağlayan."

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