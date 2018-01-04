CHP'li vekil Murat Emir'den Hakan Atilla açıklaması

Serap Belovacıklı

, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.'nun uyuşturucu ile mücadele toplantısında "ayaklarını kırın" ifadelerini anımsatarak ", siyasi dönekliği yanında hukuk cehaletini ortaya koyuyor. Soylu'nun bu söylediklerinin suça azmettirme olduğunu bilmesini beklemiyorum. Hukuk kültürünün olmadığı ortada. Buna şaşırmıyorum. Şaşırdığım nokta bu kişinin uyuşturucu ile mücadele gibi ciddi konuyu bacak kırma seviyesinde ele alan kafanın içişleri bakanı olarak kalmasına şaşırıyorum. AKP ve Türkiye haketmiyor Süleyman Soylu'yu." diye konuştu.ABD'deki mahkemede jürinin'yı suçlu bulmasına ilişkin şunları söyledi: "'ya verilen ceza bence ağır bir ceza. suçlu bulunduğu atılan suçların kısmına baktığınız ağır bir yaptırıma maruz kalacağı anlaşılıyor. Bu uluslararası kara para aklama, ABD yaptırımlarını delme, kara para ticareti ve benzeri suçların işlendiği ana senaryoda en masum kişi Hakan Atilla. Alabileceği bu ağır cezadan dolayı kişisel olarak üzüldüm. Türkiye'de olsaydı daha az bir ceza ile kurtulabilirdi. Çünkü tipik bir Türk bürokratı, bakanı, genel müdürü rüşvet yerken bunlara göz yummuş. Oysa asıl suçlu Zafer Çağlayan."