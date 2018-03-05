CHP'li vekil Özgür Özel'den Başbakan Yıldırım'a cevap: Bi sussan bari

Büşra Kamış

Başbakan Binali Yıldırım'ın meydanı boş bulduğunu, bir konuşmaya kalktığını savunarak, " Aleyna Tilki'nin şarkısı gibi, bütün millete 'Bi sussan bari' dedirtti. Binali Bey, bir süredir konuşmamanın verdiği idmansızlık, sabırsızlıkla formda olmayan bir topçu gibi, girdi sahaya önüne geleni sakatladı, en son kendi bacağını kırdı." dedi.Özel, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Özel'e, Başbakan Binali Yıldırım'ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un "cumhur ittifakı"na ilişkin sözlerine yönelik, "Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakça ifadeleri partimize, insanımıza yakıştıranlar siyasi mevta olmaktan kendilerini kurtaramazlar." yaptığı değerlendirme soruldu.