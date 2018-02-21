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CHP'li vekilden, ortaokul öğrencilerine ’Asker Duası’ şiiri okutulmasına tepki

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya’daki bir ortaokulda, öğrencilerin okul yöneticisi öncülüğünde Ziya Gökalp’in ’Asker Duası’ adlı şiirini okuması görüntülerine tepki gösterdi. Okulun Müdür Yardımcısı Ahmet Yüceevren ise, etkinliğe yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alındığını belirtti

CHP'li vekilden, ortaokul öğrencilerine ’Asker Duası’ şiiri okutulmasına tepki
Konyaaltı ilçesindeki Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda bir vatandaşın okulun dışından çektiği görüntülerde, okulun yöneticisi megafonla ’Asker Duası’ şiirini okuyor. Her mısradan sonra öğrenciler de şiirin sözlerini bir ağızdan tekrarlıyor.

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, videonun ’Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber’ bölümünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "okul yöneticileri öğrencilere tekbir getirtiyor" dedi.


MÜDÜR YARDIMCISI: AFRİN’DEKİ MEHMETÇİKLER İÇİN


Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Yüceevren ise, okunan sözlerin çok bilinen bir şiir olduğunu söyledi. Etkinliğe yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alındığını belirten Yüceevren, okunan şiirin Talim Terbiye Kurulu’ndan geçmiş bir şairin şiiri olduğunu kaydetti.

Yüceevren, "Çalışma, Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için Antalya genelindeki 7-8 okulun ortak projesi. Bu videodalar uluslararası bir platformda da yayınlanacak. Yanlış ve doğruluğunu bütün Türkiye o zaman görecek" diye konuştu.
 

'ŞIK OLMADI’


Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin İltar, "Eğer bu tür etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı ve yetkili merciler kontrol etmezse değişik bölgelerde değişik söylemler ortaya çıkabilir. Bu farklı söylemler toplumda kutuplaşmaya yol açar. Eğer gerçekten Afrin’deki askerler için böyle bir şey yapılıyorsa Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda bu gençleri vatanını seven, topluma yararlı birer insan yapabilirsek zaten görev layıkıyla yerine getirilmiş olur" dedi.

ANTALYA - DHA

 


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