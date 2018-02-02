CHP lideri Kılıçdaroğlu 81 il başkanından isim istedi



KILIÇDAROĞLU'NUN İSTEĞİ



EMİNAĞAOĞLU: ÖRNEK OLMALIYIZ

Serap Belovacıklı

Basına kapalı olarak yapılan toplantıda söz alan il başkanları, Parti Meclisi’nin (PM) oluşturulmasında bölgesel arası dengenin kurulması gerektiğini belirttiler. Etnik kimliklerin de PM’de görev almasını, milletvekili seçilmesine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladılar. Milletvekillerinin TBMM'de, PM üyelerinin de sahada çalışmasının etkili olacağını kaydeden il başkanlarından bazısının “Açıkçası, PM üyelerinin, milletvekili olmayanlardan seçilmesinden yanayız” dedikleri öğrenildi.Aralarında; Ağrı, Erzincan, Elazığ, Bingöl il başkanları ve delegeleri de Kılıçdaroğlu’na sundukları dilekçede “Bölgemizin demografik yapısı ve dinamik özellikleri göz önüne alındığında Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın Parti Meclisi’ne alınması bizim için bir dengedir” görüşünü bildirdiler.Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM’nin oluşmasında bölgesel dağılımı dikkate alacaklarını belirtti ve il başkanlarından şu istekte bulundu; “Sizlerden ricam, salonda diğer adaylar aleyhine slogan atılmasınb Bütün ardaylar biçzim için değerlidir. Kim parti meclisine benim listem dışında da girerse onlar da bizim için önemlidir. Aralarında herhangi bir ayrım yapılması asla söz konusu olmayacaktır.”CHP Genel Başkanlığı'na aday olan ancak henüz aday gösterilmesi için delegelerden yeterli oyu sağlayamayan eski YARSAV Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu da SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkede tek adamlığa, OHAL'e hayır diyebilmek için, ülkede adalet, hukuk ve demokrasi diyebilmek için, 12 Eylüllere her yerde hayır diyebilmek için, Türkiye'ye demokrasiyi getiren CHP'nin, söylemin ötesine geçerek diğer partilere örnek olarak bunları kendi içinde sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle; Cumhurbaşkanı, milletvekili, belediye başkan adayları tepeden belirlenmemeli. Bu adaylıklarda üyelerle önseçim tek seçenek olmalı, kontenjan uygulaması %5'in üzerinde olmamalı ve aynı kişiler üst üste iki dönem kontenjandan yararlanmamalıdır.”Saygı Öztürk/Sözcü