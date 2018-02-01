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CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla buluştu

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultay öncesi partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantıda örgüte dönük çalışmalar ele alınırken kurultaya yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

Toplantıda il başkanlarının Parti Meclisi üyeliği için yazılı olarak isim önerisinde bulundukları da öğrenildi.

Öte yandan kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'ndaki hazırlıklara da başlandı. Kurultayı bin 200 civarında gazetecinin takip etmesi bekleniyor.


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