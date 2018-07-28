  • Haberler
  • Gündem
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu Konya’da cenazeye katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu Konya’da cenazeye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden partisinin eski Konya il başkanlarından Mehmet Ali Ünal’ın cenazesine katıldı

28 Temmuz 2018, Cumartesi 18:07
A A

CHP’nin bir önceki dönem Konya il başkanı 74 yaşındaki Mehmet Ali Ünal kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Ünal’ın cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı Haluk Koç, Konya milletvekili Abdüllatitif Şener, eski il başkanları, milletvekilleri, partililer ve yakınları katıldı. 

ANKARA'YA GİTMEK ÜZERE KONYA'DAN AYRILDI

Üç çocuk babası Ünal, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazının ardından beraberindeki heyetle Ankara'ya gitmek üzere Konya'dan ayrıldı. 

İHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER