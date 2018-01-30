CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ordu ile ÖSO’nun birlikte anılmasını içime sindiremiyorum

Hakan Çelik



‘AĞIRIMA GİDİYOR’



‘SURİYE'YE GİDEBİLİRİZ’



ERDOĞAN'A ULAN TEPKİSİ: BEN BÖYLE BİR KÜLTÜR ALMADIM



'PYD'YE MEŞRUİYETİ BUNLAR KAZANDIRDI'



'ERKEN SEÇİM OLABİLİR'

'FETÖ İLE İLİŞKİYİ KESMEDİLER'

'DEMOKRASİ Mİ OTORİTER REJİM Mİ?'



'BÖYLE REZALET TARİHİMİZDE YOK'

İdil Janet Demiray

, televizyon kanallarının ve gazetelerin ankara temsilcileriyle dün kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Suriye afrin’de yürütülen ‘Zeytin dalı Harekatı’ ile ilgili “Hiçbir ülke sınırlarında bir örgütün konuşlanmasını istemez. Türkiye’nin müdahale hakkı var. Ordumuza ‘peygamber ocağı’ diyoruz. Zor koşullarda mücadele ediyorlar. askerlerimiz varlığını kanıtlamak için kendi bayrağını dikiyor. Orayı işgal anlamında değil, terör örgütünden temizliyorlar” dedi.Kılıçdaroğlu “Ordumuzun kahramanlığını ÖSO’ya (Özgür Suriye Ordusu) devretmeye çalışıyoruz. Ordu ile ÖSO’nun birlikte anılmasını içime sindiremiyorum, ağırıma gidiyor. Ordunun başarısını başkasına ipotek edemezsiniz” diye konuştu.CHP lideri sözlerine “Terör örgütlerinin konuşlanmasını istemiyorsak, Suriye ile şu veya bu şekilde ilişki kurmalıyız. afrin nedeniyle farklı görüşleri seslendirenlere yönelik açık baskı var. ‘Savaşa hayır’ dediği için gözaltına alınanlar var. Suriye’ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz. Merkezi hükümetle Türkiye arasında ilişki kurulmasını önemsiyoruz” dedi.Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat cümleye ‘Ulan’ diye başlarsa, onun düzeyine inemem. Ailemden öyle bir kültür almadım. Kendisi bu dili kullanabilir, ama bulunduğu makamın bu dili kullanmasını engellemesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı makamı şu anda işgal altında. Bir kişinin cumhurbaşkanı olabilmesi için tarafsız olması gerekiyor. TBMM’de tarafsız olacağına dair namusu ve şerefi üstüne yemin etti. Benim cumhurbaşkanım değil. Beni temsil etmiyor, AK Parti’yi temsil ediyor.”Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat cümleye ‘Ulan’ diye başlarsa, onun düzeyine inemem. Ailemden öyle bir kültür almadım. Kendisi bu dili kullanabilir, ama bulunduğu makamın bu dili kullanmasını engellemesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı makamı şu anda işgal altında. Bir kişinin cumhurbaşkanı olabilmesi için tarafsız olması gerekiyor. TBMM’de tarafsız olacağına dair namusu ve şerefi üstüne yemin etti. Benim cumhurbaşkanım değil. Beni temsil etmiyor, AK Parti’yi temsil ediyor.”“Ekonomi iyi olmadığı için erken seçime gidileceği öne sürülüyor. ne dersiniz?” Sorusuna Kılıçdaroğlu “Erken seçim olabilir. bu söyleniyor zaten. Afrin Operasyonu’nu seçim kozu olarak kullanmak doğru değil. Bu bir partinin mücadelesi değil, Türkiye’nin mücadelesidir” diye konuştu.Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, CHP’yi terör örgütleri ile işbirliği yapmakla eleştiriyor. CHP niye savunmada kalıyor?” sorusuna “Hiç savunmada kalmadık. Bizi suçluyorlar ama devletin kozmik odasını teslim ettiler. İnsan biraz utanır. Devleti verdin adamalara sen. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bunlar FETÖ ile ilişkilerini de kesmediler. Bakmayın siz” yanıtını verdi.Kılıçdaroğlu “En önemli dönemeç cumhurbaşkanlığı seçimi. Referandumda demokrasiden yana olanlar ‘Hayır’ oyu kullandı. 2019’da 2 taraf olacak; demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Sandığa giderken bütün vatandaşların buna göre oy kullanmasını isteyeceğiz. Yeri gelince adayımızın kim olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.Tutuklu CHP istanbul Milletvekili enis berberoğlu’na değinen Kılıçdaroğlu “berberoğlu hiçbir suçu olmayan bir milletvekili. Casusluk suçlaması... akıl var, mantık var. böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmadı. MiT Tır’larını bilmeyen mi var! Tutanaklar tutulmuş, kişiler mahkemeye verilmiş, daha ne sırrı! dünyanın bildiği, devlet sırrı olur mu?” diye konuştu.