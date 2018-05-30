Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ı ziyaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimiz var. Suriye’deki iç çatışmadan kaçan ve ülkemize sığınan Suriyelilere elbette ki kucak açtık. Bir sorunumuz yok onlarla. Ama Suriye’de çatışma dönemi neredeyse bitti. Bu kardeşlerimizin artık kendi ülkelerine dönmeleri lazım. 30 milyar dolar onlar için para harcandı. Helali hoş olsun. Bu ülkenin fakiri, fukarası, zengini herkes, buna bir şeklide katkı verdi. Kendi ülkelerine dönmeleri gerekiyor" dedi.

BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VAADİ

Kılıçdaroğlu, Ortadoğu’da barış ve işbirliği teşkilatı kuracaklarını vaat ederek, teşkilatta ise Türkiye’nin yanı sıra İran, Suriye ve Irak’ın da olacağını ifade etti. Ortadoğu’da bulunmayan güçlerin bu bölgelerde 4 ülkenin onayı olmadan müdahale şansının olmayacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Biz CHP olarak Ortadoğu’yu barış iklimine dönüştürmek istiyoruz. Kendi seçim bildirgemizde bir teşkilat sözü verdik. Bunu gerçekleştireceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Bu teşkilatın kurucuları arasında 4 ülke olacak. Türkiye, İran, Suriye ve Irak olacak. Dört ülke bir araya geleceğiz, bu teşkilatı kuracağız. Böylece egemen güçlerin Ortadoğu’da bu 4 ülkeden bağımsız olarak bir şey yapması mümkün olmadığı gibi, zaman zaman 4 ülkeyi çatıştıran, barıştıran politikalarından bağımsız olarak bu dört ülke kendileri oturup, kendi sorunlarını çözebilecek. Bu dört ülkenin kendi sorunlarını çözebilme kapasitelerine sahip olduklarına inanıyorum. 4 ülke bir araya geldiğinde de,Suriye’de de Irak’ta da barış olacak, Türkiye ile İran arasında da barış iklimi egemen olacaktır. İnsanlar kendi ülkelerinde, topraklarında huzur içerisinde yaşayacaktır" diye konuştu.

İHA



